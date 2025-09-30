Haberler

Kaymakam Algın, Kırsal Okulları Ziyaret Ederek Eğitim Desteğini Vurguladı

Kaymakam Algın, Kırsal Okulları Ziyaret Ederek Eğitim Desteğini Vurguladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesi Kaymakamı Kadir Algın, köy okullarına gerçekleştirdiği ziyaretlerde, eğitim kalitesinin artırılması için çalışmalara devam edileceğini açıkladı. Öğrencilerle bir araya gelen Algın, öğretmenlerin ihtiyaçlarını da dinledi.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesi Kaymakamı Kadir Algın, köy okullarına yönelik ziyaretlerini sürdürüyor.

Yeşilova Köyü İlkokulu'nu ziyaret eden Kaymakam Algın, öğrencilerle bir araya gelerek onların eğitim ortamını yerinde inceledi.

Ziyaret sırasında sınıfları gezen Algın, öğrencilerle sohbet etti ve onların sıralarına oturarak ders ortamına eşlik etti. Öğrencilerin taleplerini dinleyen Kaymakam Algın, eğitim kalitesinin artırılması için gerekli çalışmaların sürdürüleceğini belirtti.

Eğitime verilen önemin altını çizen Algın, kırsal bölgelerdeki okullara yönelik desteklerin devam edeceğini vurguladı. Öğretmenlerle de görüşen Kaymakam, okulun ihtiyaçları hakkında bilgi aldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
2025 yılında asgari ücreti nokta atışı bilen bankadan 2026 için de tahmin geldi

2025'in asgari ücretini nokta atışı bilen bankadan 2026 tahmini geldi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hamas'tan Gazze planına tepki: Trump'ın sunduğu 20 madde belirsizdir ve garantisi yoktur

Hamas'tan Beyaz Saray'ın duyurduğu Gazze planına ilk tepki
Otomotiv devi iflas etti

Otomotiv devi milyarlarca liralık borç nedeniyle iflas etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.