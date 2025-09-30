Kaymakam Algın, Kırsal Okulları Ziyaret Ederek Eğitim Desteğini Vurguladı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesi Kaymakamı Kadir Algın, köy okullarına yönelik ziyaretlerini sürdürüyor.

Yeşilova Köyü İlkokulu'nu ziyaret eden Kaymakam Algın, öğrencilerle bir araya gelerek onların eğitim ortamını yerinde inceledi.

Ziyaret sırasında sınıfları gezen Algın, öğrencilerle sohbet etti ve onların sıralarına oturarak ders ortamına eşlik etti. Öğrencilerin taleplerini dinleyen Kaymakam Algın, eğitim kalitesinin artırılması için gerekli çalışmaların sürdürüleceğini belirtti.

Eğitime verilen önemin altını çizen Algın, kırsal bölgelerdeki okullara yönelik desteklerin devam edeceğini vurguladı. Öğretmenlerle de görüşen Kaymakam, okulun ihtiyaçları hakkında bilgi aldı. - ADIYAMAN