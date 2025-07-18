Kaymakam Akköz'den Çıldır Gölü Mesire Alanı İncelemesi

Arpaçay Kaymakamı Akköz, Çıldır Gölü Mesire Alanı'nda bir takım incelemelerde bulundu.

Kars'ın Arpaçay ilçesinde bulunan Çıldır Gölü Mesire Alanı'nı hava sıcaklığının 30 dereceyi bulduğu bu günlerde hafta sonunu aileleriyle birlikte değerlendirmek isteyen vatandaşlar için hazırlanıyor.

Çam ağaçlarının yoğun olduğu mesire alanı bir takım incelemelerde bulunan Kaymakam Muhammed Burak Akköz, başta kamelyalar olmak için çeşmeler ve mescidi yerinde görerek görevlilerden bölgeyi temiz tutmalarını istedi.

Hafta sonlarında vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği mesire alanına vatandaşları davet eden Akköz, vatandaşlardan özellikle çöplerini gelişi güzel atmamaları konusunda uyarıda bulundu. Akköz, incelemelerinin ardından bölgeden ayrıldı. - KARS