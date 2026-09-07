Demirözü Kaymakamı Ahat, Esnaf ve Vatandaşlarla Buluştu

Demirözü Kaymakamı İbrahim Zahid Ahat, ilçe merkezindeki esnaf ile Petekli köyünde vatandaşlarla bir araya gelerek talep ve ihtiyaçları hakkında bilgi aldı.

İlçe merkezinde esnafla sohbet eden Ahat, işletmelerin görüş ve taleplerini dinledi. Esnafa işlerinde kolaylıklar ve bereketli kazançlar dileyen Ahat, ardından Petekli köyüne geçti.

İlçe Özel İdare Müdürü Özkan Aktürk ile Petekli köyüne giden Ahat, vatandaşların taleplerini dinledi. Köy Muhtarı Necip Satılmış'tan köyün mevcut ihtiyaçları hakkında bilgi alan Kaymakam Ahat, köy sakinleriyle sohbet etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı