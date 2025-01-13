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Kaymakam Abdüssamed Kılıç, Minik Öğrencilerin Oyun Arkadaşı Oldu

Kaymakam Abdüssamed Kılıç, Minik Öğrencilerin Oyun Arkadaşı Oldu
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Osmaneli ilçe Kaymakamı Abdüssamed Kılıç, Gündüz Bakım Evi ve Çocuk Kütüphanesi'nde minik öğrencilerle bir araya gelerek onlarla çeşitli oyunlar oynadı ve okul öncesi eğitimin önemine vurgu yaptı.

Osmaneli ilçe Kaymakamı Abdüssamed Kılıç, minik öğrencilerle bir araya gelerek onların oyun arkadaşı oldu.

Kaymakam Abdüssamed Kılıç, Osmaneli Gündüz Bakım Evi, Bebek ve Çocuk Kütüphanesine ziyarette bulundu. Gerçekleşen ziyarette Kaymakam Kılıç, kurum yöneticilerinden yürütülen hizmetler hakkında bilgi alırken, eğitim alanını ve sınıfları tek tek gezdi. Sınıflarda öğrencilerle sohbet eden Kaymakam Kılıç, öğrencilerin yaptıkları etkinliklere katılarak, miniklerle birlikte çeşitli oyunlar da oynadı. Kaymakam Kılıç, "Okul öncesi eğitim, çocuklarımızın geleceğini şekillendiren en önemli adımlardan biridir. Bu dönemde kazanılan temel alışkanlıklar, sosyal beceriler ve öğrenme sevgisi, bireyin tüm hayatını etkiler. Her çocuğun kaliteli bir okul öncesi eğitim alması, güçlü bir geleceğin teminatıdır" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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