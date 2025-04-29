Kayıp Yaşlı Adam 15 Saat Sonra Zeytinliğinde Bulundu

Kayıp yaşlı adam 15 saat sonra bulundu

BURSA - Bursa'nın Gemlik ilçesinde kendisinden haber alınamayan yaşlı adam, 15 saat sonra kendi zeytinliğinde bulundu.

Gemlik'te çıktığı evine geri dönmeyen 77 yaşındaki A.S.'ye ulaşamayan yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Jandarma ve MAG ekipleri, kaybolan yaşlı adam için arama çalışması başlattı. Engürücük Mahallesi'ndeki kendisine ait zeytinliğin yakınlarında bulunan yaşlı adam, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Gemlik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.