Kayıp Kedi İçin Sokak Sokak Geziyor

Kayıp Kedi İçin Sokak Sokak Geziyor
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Eskişehir'de Kurban Bayramı arefesinde siyam cinsi kedisi Badem kaybolan Burcu Dincay, kedisini bulmak için sokak sokak arayışa geçti. Dincay, kedisini görenlerin kendisiyle iletişime geçmesini istedi.

Eskişehir'de arefe gününde siyam cinsi kedisi kaybolan Burcu Dincay, herkes Kurban Bayramı'nı kutlarken sokak sokak gezip kedisini bulmaya çalıştı.

Kurban Bayramı arefesinde Bahçelievler Mahallesi Plevne Sokak'ta Burcu Dincay'ın 'Badem' isimli kedisi kayboldu. Büyük üzüntü yaşayan Dincay, sokak sokak gezerek kedisini aramaya başladı. Bayramın 2'nci gününde de çevreye kayıp ilanları asan Dincay, kedisini gören olursa kendisine ulaşım sağlamasını istedi.

"Kimin elindeyse getirsin, o benim her şeyim"

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Burcu Dincay, "Arefe gününün gecesi, saat 00.00 sıralarında kedim kayboldu. Çatıdan kaçarken ben aşağıya indiğini gördüm ama yakalayamadım. Son olarak, Haller Gençlik Merkezi'nin çevresinde görülmüş. Yaklaşık 50 yaşında olan beyaz saçlı bir adamın kucağındaymış. Lütfen kedimi getirin. Kimin elindeyse sizden rica ediyorum getirin, o benim her şeyim. Gören, duyan olursa bizimle iletişime geçebilir" dedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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