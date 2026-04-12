Kartal'da kaybolan balıkçı 15 gündür aranıyor: Aile ve arkadaşları denize açıldı

Kartal'da kaybolan balıkçı 15 gündür aranıyor: Aile ve arkadaşları denize açıldı
Kartal'da 28 Mart'ta denize açılan ve kaybolan Tekin Taşkulu'nun ailesi, resmi ekiplerin arama çalışmalarını durdurmasının ardından kendi imkanlarıyla arama faaliyetlerine devam ediyor. Aile, devletin daha fazla destek vermesi çağrısında bulundu.

Kartal'da 28 Mart'ta denize açıldıktan sonra kaybolan 50 yaşındaki Tekin Taşkulu'nu arama çalışmalarıyla ilgili yeni gelişmeler yaşandı. Daha önce teknesi Sedef Adası açıklarında boş halde bulunan Taşkulu'na ulaşılamazken, resmi ekiplerin arama çalışmalarını sonlandırdığı öğrenildi. Aile ve yakınları ise kendi imkanlarıyla arama faaliyetlerini sürdürüyor.

Edinilen bilgilere göre, 28 Mart'ta Kartal Atalar sahilinden balık tutmak amacıyla teknesiyle denize açılan Tekin Taşkulu'nun bir süre sonra teknesi Sedef Adası açıklarında boş şekilde bulunmuş; şahsa ait eşyaların teknede olduğu ancak kendisinin teknede bulunmadığı tespit edilmişti. Olayın ardından Sahil Güvenlik Komutanlığı ve AFAD ekipleri bölgede günlerce arama çalışması yürütürken, aradan geçen 15 günün ardından resmi arama çalışmalarının durdurulduğu belirtildi. Kayıp balıkçının ailesi ve arkadaşları ise umutlarını kaybetmeden arama çalışmalarına devam ediyor. Atalar sahilinde bir araya gelen yakınları, denizden ve karadan arama faaliyetlerini sürdürüyor.

"Buradan tüm büyüklerimize sesleniyorum, lütfen bize yardımcı olun"

Kayıp balıkçının ağabeyi Özkan Taşkulu, kardeşinden 15 gündür haber alamadıklarını belirterek, arama çalışmalarını kendi imkanlarıyla sürdürdüklerini söyledi. Taşkulu, şu ifadeleri kullandı:

"Kardeşim Tekin Taşkulu, 28 Mart'ta Atalar'dan denize açıldı. Yaklaşık dokuz yıllık teknesi vardı. On beş gündür kendisinden haber alamıyoruz. Devletimizin tüm imkanlarına rağmen, Sahil Güvenlik ekiplerinden AFAD ekiplerine, helikopterlerden arama kurtarma ekiplerine kadar herkesin yaptığı çalışmalara çok teşekkür ediyoruz. Ancak şu an arama çalışmaları durmuş durumda. Bugün Atalar sahilinde eş, dost, akraba olarak 15-20 tekneyle denize açıldık. Her tarafı arıyoruz. Çocuklarımız, eşimiz, dostlarımız ve tüm çevremiz sahilleri karadan yürüyerek tarıyor.

Devletimizin başka imkanları varsa daha gelişmiş su altı drone'ları, yüksek teknolojili tarama cihazları veya gemilerden yapılan detaylı aramalar gibi, buradan tüm büyüklerimize sesleniyorum, lütfen bize yardımcı olun. Mağduriyetimizin giderilmesi için ellerindeki tüm imkanları bizden esirgemesinler."

Tekin Taşkulu'nun akıbeti henüz bilinmezken, aile ve yakınlarının umutlu bekleyişi sürüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
