Haberler

Alzheimer Hastası Şehit Annesi Güleser Kaya, İzmir'de Bulundu

Alzheimer Hastası Şehit Annesi Güleser Kaya, İzmir'de Bulundu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İzmir'in Foça ilçesinde akşam saatlerinde kaybolan Alzheimer hastası Güleser Kaya, jandarma ekiplerinin arama çalışması sonucunda sağ olarak bulundu. Yakınları tarafından evde olmadığı fark edilen Kaya için jandarma ekipleri geniş çaplı bir arama başlattı. Saat 23.00 sıralarında Kazım Dirik Mahallesi'nde arazide bulunan Kaya, sağlık durumunun iyi olduğunu belirtmesine rağmen tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

İzmir'in Foça ilçesinde akşam saatlerinde kaybolan alzheimer hastası şehit annesi Güleser Kaya, jandarma ekiplerinin çalışması sonucu arazide sağ olarak bulundu.

Olay, dün saat 20.00 sıralarında meydana geldi. Şehit Jandarma Er Veli Yılmaz'ın annesi Güleser Kaya'nın evde olmadığını fark eden yakınları, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen Foça İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bölgede geniş çaplı arama çalışması başlattı. Ekiplerin takibi sonucu Güleser Kaya, saat 23.00 sıralarında Kazım Dirik Mahallesi Gediz Kurutma Kanalı mevkiindeki arazide bulundu.

Jandarma ekiplerini ve ailesini karşısında görünce büyük sevinç yaşayan Kaya'nın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından ilk kontrolleri yapılan şehit annesi, tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Trump: Irak'ta yeniden Nuri el-Maliki başbakan seçilirse yardımı keseriz

"Onu başbakan seçerseniz yardımı keseriz"
Trump'ın ardından bir tehdit de İsrail Başbakanı Netanyahu'dan: İran saldırırsa vururuz

Trump'ın ardından o ülke de İran'ı tehdit etti: Vururuz
Kışın ortasında çıplak bacaklarla titreye titreye dilenen çocukların hali yürek burktu

Kışın ortasında çıplak bacaklarla titreye titreye dilendiler
Tapuda değeri düşük gösterenler yandı: Evlere tebligatlar gitmeye başladı

Ev alırken bu hatayı yapanlar yandı: Tebligatlar gitmeye başladı
Bakan Şimşek sinyali vermişti: Yüksek maaş alan herkesin evine bu yazı gidecek

Yüksek maaş alan herkesin evine bu yazı gidecek
Yasak aşk cinayetinin suç ortağının ifadesi: Annemin cinsel görüntüleri olan telefonu kırdım

Yasak aşk cinayetinin suç ortağı: Annemin cinsel görüntüleri...
ABD Başkanı Trump: Suriye'nin çok saygın Cumhurbaşkanı ile çok iyi bir görüşme gerçekleştirdik

Şara için kullandığı ifade, YPG'ye açık mesaj niteliğinde
Taliban'dan dünyayı ayağa kaldıracak karar

Taliban'dan dünyayı ayağa kaldıracak yeni karar