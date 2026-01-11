Haberler

Mardin'de 4 Ocak'ta Kaybolduğu İhbar Edilen 17 Yaşındaki Genç Kız Şanlıurfa'da Bulundu

Güncelleme:
Mardin'in Artuklu ilçesinde 4 Ocak'ta kaybolan 17 yaşındaki Melek Ayhan, emniyet güçleri tarafından Şanlıurfa'da bulundu ve Mardin'e geri getirildi. Olayla ilgili adli soruşturma devam ediyor.

Haber: Gülten Akgül

(MARDİN) - Mardin'in Artuklu ilçesinde 4 Ocak'ta kayıp olduğu ihbarında bulunulan 17 yaşındaki Melek Ayhan, Mardin İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan özel ekip tarafından Şanlıurfa'da bulunarak, Mardin'e getirildi. Olayla ilgili adli soruşturma devam ediyor.

Mardin'in Artuklu ilçesinde 4 Ocak'ta ailesi tarafından kayıp olduğu yönünde başvuruda bulunulan 17 yaşındaki Melek Ayhan'ı arayan Mardin İl Emniyet Müdürlüğü'nün çalışmaları sonuç verdi.

Emniyet Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan özel ekip tarafından yürütülen teknik ve saha çalışmaları kapsamında, kayıp genç kızın Şanlıurfa'da bulunduğu belirlendi. Genç kız, polisler tarafından Mardin'e getirildi.

Olaya ilişkin adli soruşturma sürüyor.

Kaynak: ANKA / Yerel
