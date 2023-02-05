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Kavaklıdere'de kar nedeniyle okullar tatil edildi

Yerel Haberler

Kavaklıdere'de kar nedeniyle okullar tatil edildi

Muğla Kavaklıdere Kaymakamlığı, yoğun kar yağışı dolayısıyla yaşanabilecek olumsuzluklara karşı 6 Şubat Pazartesi günü okulların tatil edildiğini ve kamuda çalışan engelli ve hamile personellerin de idari izinli sayılacağını duyurdu.

Muğla Kavaklıdere Kaymakamlığı, yoğun kar yağışı dolayısıyla yaşanabilecek olumsuzluklara karşı 6 Şubat Pazartesi günü okulların tatil edildiğini ve kamuda çalışan engelli ve hamile personellerin de idari izinli sayılacağını duyurdu.

Kavaklıdere Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, "Kavaklıdere İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile kar yağışı ve gizli buzlanma tehlikesi nedeniyle öğrencilerimizin mağduriyet yaşamamaları için 06.02.2023 Pazartesi günü merkez ve tüm mahallelerimizde ki resmi örgün ve yaygın eğitim kurumlarında bir gün süreyle eğitim-öğretime ara verilmesine, kamuda çalışan engelli ve hamile personelinde aynı gün idari izinli sayılmasına karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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