Kavak'ta doğalgaz çalışmaları son aşamada

Samsun'un Kavak ilçesinde doğalgaz döşeme çalışmalarını inceleyen Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, "Bu çalışma ile ilçemizde tüm konutlar doğalgaza kavuşmuş olacak" dedi.

Kavak'ta konut ve iş yerlerinde doğalgaz kullanımını yaygınlaştıracak olan 3. etap şehir içi hat döşeme çalışmaları başladı. Doğalgaz firması ekipleri tarafından 19 Mayıs Mahallesi'nde sürdürülen ve yaklaşık üç ay içinde tamamlanması planlanan çalışmaların sonlanmasıyla Kavak'ta tüm konut ve iş yerleri doğalgaza kavuşmuş olacak.

19 Mahallesi'nde ekiplerin sürdürdüğü çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, devam eden çalışmalar hakkında firma saha sorumlusundan bilgi aldı. Doğalgazın Kavak'ta göreve geldikleri 2014 yılında ilçe halkına verdikleri en büyük sözleri olduğunu hatırlatan Sarıcaoğlu, "Şükürler olsun ki verdiğimiz sözümüz havada kalmadı. Tüm ilçemizi tümüyle doğalgaza kavuşturacak çalışmaların son aşaması 19 Mayıs Mahallemizde başladı. Ekipler burada Kurban bayramına kadar ana hat üzerindeki çalışmalarını tamamlayıp en geç üç ay içinde mahallemizdeki konutlara doğalgaz akışını sağlamış olacaklar. İlçemizin tümüyle doğalgaza kavuşmuş olması ve kullanımının yaygınlaşması Kavak'a olan ilgiyi daha artıracaktır. Artık diğer mahallelerimiz gibi 19 Mayıs Mahallemiz de bu kışı rahat bir şekilde geçirecek" diye konuştu. - SAMSUN