Katar ve Suudi Arabistan'a yeni saldırılar
Katar ve Suudi Arabistan, İran tarafından düzenlenen füze ve insansız hava aracı saldırılarının başarılı bir şekilde engellendiğini açıkladı. Katar Savunma Bakanlığı, İran'ın iki balistik füze ve birçok İHA saldırısının önlendiğini bildirdi. Suudi Arabistan ise, ABD askerlerini hedef alan saldırılara karşı da önlemler alındığını duyurdu.
Katar ve Suudi Arabistan, İran'dan yapılan yeni füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırılarının önlendiğini duyurdu.
Katar ve Suudi Arabistan'dan İran'ın son misilleme saldırıları ile ilgili açıklama geldi. Katar Savunma Bakanlığı, Perşembe günü boyunca İran tarafından gerçekleştirilen 2 balistik füze, 1 seyir füzesi ve çok sayıda insansız hava aracı (İHA) saldırısının önlendiğini duyurdu.
Suudi Arabistan'a da yeni saldırılar yapıldı
Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı da biri ABD askerlerine ev sahipliği yapan Prens Sultan Hava Üssü'nü hedef alan 2 balistik füze ile en az 12 İHA saldırısının engellendiğini açıkladı. - DOHA