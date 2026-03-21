Katar'dan İsrail'in Suriye saldırısına kınama

İsrail'in Suriye'yi hedef alan son saldırılarına Katar'tan tepki geldi. Katar Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İsrail'in Suriye'deki askeri altyapılara yönelik saldırıları şiddetle kınanarak, "Bunu, Suriye'nin egemenliğinin ve uluslararası hukuk ile Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'nin açık bir ihlali olarak görüyoruz" denildi. Bu tür eylemlerin herhangi bir caydırıcılık olmaksızın sürmesinin uluslararası hukuka yönelik bir saygısızlık olduğu vurgulanarak, "Bu eylemlerin bölgesel güvenlik ve istikrarın temellerini zayıflattığını yineliyor, uluslararası toplumun bu ihlalleri engelleme ve sona erdirme konusundaki yetersizliğinin bölgenin karşı karşıya olduğu krizin kötüleşmesine katkıda bulunduğunu belirtiyoruz" ifadeleri kullanıldı. Katar'ın Suriye'nin yanında olduğu vurgulanan açıklamada, "Suriye hükümetiyle dayanışma içindeyiz ve ülkenin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü korumaya yönelik her türlü girişime destek veriyoruz" denildi.

İsrail, Suriye'ye saldırmıştı

Orta Doğu'daki ülkelerin egemenliğini ihlal etmeyi sürdüren İsrail, dün Suriye'yi hedef almıştı. İsrail Savunma Kuvvetleri'nden (IDF) yapılan açıklamada, Suriye'nin güneyindeki askeri altyapıların vurulduğu bildirilmişti. Vurulan hedefler arasında bir komuta merkezi ile askeri mühimmatların bulunduğu aktarılarak, "IDF, Suriye'deki Dürzi nüfusuna zarar verilmesine müsamaha göstermeyecek ve onları savunmak için operasyonlarına devam edecektir" ifadeleri kullanılmıştı. - DOHA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı