Katar'dan İran saldırılarını kınayan BM tasarısına destek açıklaması

Katar Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin İran'ın bölge ülkelerine yönelik saldırılarını kınayan bir karar tasarısını kabul etmesinin memnuniyetle karşılandığı belirtilerek, taraflara müzakere masasına geri dönme çağrısında bulunuldu.

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nin İran'ın bölge ülkelerine yönelik saldırılarını kınayan bir karar tasarısını kabul etmesine Katar'dan olumlu tepki geldi. Katar Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, kararın memnuniyetle karşılandığı belirtilerek, "Katar Dışişleri Bakanlığı, bölgeyi gerginlik artışı riskinden korumak ve uluslararası barış ve güvenliği artırmak için İran saldırılarının derhal durdurulması gerektiğini vurgulamaktadır" denildi.

Katar'dan gerilimleri sonlandırma çağrısı

BM'nin kararının, İran'ın BM Sözleşmesi'ne ve uluslararası hukuka aykırı saldırılarının uluslararası anlamda reddedildiğini gösterdiği belirtilerek, "Katar'ın her türlü gerilimin derhal sonlandırılması, müzakere masasına geri dönülmesi, akıl ve bilgeliğin önceliklendirilmesi ve bölgesel güvenliği koruyacak, halklarının çıkarlarını güvence altına alacak ve daha geniş çaplı çatışmalara doğru ilerleyişi önleyecek şekilde krizin kontrol altına alınması yönündeki çağrısını yineliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

BM, İran saldırılarını kınayan tasarıyı kabul etmişti

BM Güvenlik Konseyi, İran'ın bölge ülkelerine yönelik saldırılarını kınayan bir karar tasarısını kabul etmiş ve bu saldırıların derhal durdurulması talebinde bulunmuştu. Tasarı 15 üyeden 13'ünün oyuyla kabul edilirken, Rusya ve Çin çekimser kalmıştı. - DOHA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı