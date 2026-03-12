Haberler

Katar'dan İran saldırılarını kınayan BM tasarısına destek açıklaması

Katar'dan İran saldırılarını kınayan BM tasarısına destek açıklaması
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Katar Dışişleri Bakanlığı, BM Güvenlik Konseyi'nin İran'ın bölge ülkelerine yönelik saldırılarını kınayan karar tasarısını memnuniyetle karşıladı ve tarafları müzakere masasına dönmeye çağırdı.

Katar Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin İran'ın bölge ülkelerine yönelik saldırılarını kınayan bir karar tasarısını kabul etmesinin memnuniyetle karşılandığı belirtilerek, taraflara müzakere masasına geri dönme çağrısında bulunuldu.

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nin İran'ın bölge ülkelerine yönelik saldırılarını kınayan bir karar tasarısını kabul etmesine Katar'dan olumlu tepki geldi. Katar Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, kararın memnuniyetle karşılandığı belirtilerek, "Katar Dışişleri Bakanlığı, bölgeyi gerginlik artışı riskinden korumak ve uluslararası barış ve güvenliği artırmak için İran saldırılarının derhal durdurulması gerektiğini vurgulamaktadır" denildi.

Katar'dan gerilimleri sonlandırma çağrısı

BM'nin kararının, İran'ın BM Sözleşmesi'ne ve uluslararası hukuka aykırı saldırılarının uluslararası anlamda reddedildiğini gösterdiği belirtilerek, "Katar'ın her türlü gerilimin derhal sonlandırılması, müzakere masasına geri dönülmesi, akıl ve bilgeliğin önceliklendirilmesi ve bölgesel güvenliği koruyacak, halklarının çıkarlarını güvence altına alacak ve daha geniş çaplı çatışmalara doğru ilerleyişi önleyecek şekilde krizin kontrol altına alınması yönündeki çağrısını yineliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

BM, İran saldırılarını kınayan tasarıyı kabul etmişti

BM Güvenlik Konseyi, İran'ın bölge ülkelerine yönelik saldırılarını kınayan bir karar tasarısını kabul etmiş ve bu saldırıların derhal durdurulması talebinde bulunmuştu. Tasarı 15 üyeden 13'ünün oyuyla kabul edilirken, Rusya ve Çin çekimser kalmıştı. - DOHA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
BM Güvenlik Konseyi'nden İran kararı

Hem Rusya hem de Çin sırtını döndü! İran'a bir darbe de BM'den
İsrail'den Beyrut'a yeni hava saldırısı! Büyük patlama anbean kamerada

İsrail çok şiddetli vurdu! Büyük patlama anbean kamerada
YPG'li Salih Müslim öldü

Salih Müslim hayatını kaybetti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yaşlı çiftin hayatını kaybettiği yangının altından vahşet çıktı

Yaşlı çiftin hayatını kaybettiği yangının altından vahşet çıktı
Şampiyonlar Ligi'ne damga vuran muhabir

Herkes onu konuşuyor!
Bodo/Glimt'in peri masalı devam ediyor! Çeyrek finalin kapısını sonuna kadar araladılar

8 milyon euro'luk maaş bütçeleriyle çeyrek finale koşuyorlar
Gazze'de yaşattıklarını yaşıyorlar: İsrailli gazeteci 'açız' diyerek yardım istedi

Gazze'de yaşattıklarını yaşıyorlar! "Açız" diye yalvardı
Yaşlı çiftin hayatını kaybettiği yangının altından vahşet çıktı

Yaşlı çiftin hayatını kaybettiği yangının altından vahşet çıktı
Beşiktaş'tan TFF'ye gece yarısı yeni çağrı: Bir kez daha talep ediyoruz!

Süper Lig devinden TFF'ye gece yarısı olay yaratacak çağrı
ABD, Irak'ın Musul şehrini vurdu

ABD uçakları, Türkiye'nin yanı başını vurdu