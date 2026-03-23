Katar'daki Türk şehitler için düzenlenen cenaze törenine Katar Emiri de katıldı

Katar-Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı bünyesinde eğitim faaliyetleri yürüten Katar Silahlı Kuvvetlerine ait bir helikopterin teknik bir arıza nedeni ile kaza kırıma uğrayıp denize düşmesi sonucu 1 Türk Silahlı Kuvvetleri personeli ve 2 ASELSAN teknisyeni şehit olmuştu. Şehitler için Katar'ın başkenti Doha'daki İmam Muhammed bin Abdul Vahhab Camii'nde kılındı. Dün gerçekleştirilen törene Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al-Thani'nin yanı sıra çok sayıda Katarlı yetkili ve Türkiye'nin Katar Büyükelçisi Dr. M. Mustafa Göksu da katıldı. Katar Emiri Thani'nin cenaze töreninde duygusal anlar yaşadığı görüldü. - DOHA

