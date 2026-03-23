Katar'daki Türk şehitler için düzenlenen cenaze törenine Katar Emiri de katıldı

Katar'da kaza kırıma uğrayıp denize düşmesi sonucu şehit 1 Türk Silahlı Kuvvetleri personeli ve 2 ASELSAN teknisyeni için düzenlenen cenaze törenine Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al-Thani de katıldı.

Katar'da kaza kırıma uğrayıp denize düşmesi sonucu şehit 1 Türk Silahlı Kuvvetleri personeli ve 2 ASELSAN teknisyeni için düzenlenen cenaze törenine Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al-Thani de katıldı.

Katar-Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı bünyesinde eğitim faaliyetleri yürüten Katar Silahlı Kuvvetlerine ait bir helikopterin teknik bir arıza nedeni ile kaza kırıma uğrayıp denize düşmesi sonucu 1 Türk Silahlı Kuvvetleri personeli ve 2 ASELSAN teknisyeni şehit olmuştu. Şehitler için Katar'ın başkenti Doha'daki İmam Muhammed bin Abdul Vahhab Camii'nde kılındı. Dün gerçekleştirilen törene Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al-Thani'nin yanı sıra çok sayıda Katarlı yetkili ve Türkiye'nin Katar Büyükelçisi Dr. M. Mustafa Göksu da katıldı. Katar Emiri Thani'nin cenaze töreninde duygusal anlar yaşadığı görüldü. - DOHA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Erol Köse hayatını kaybetti

Erol Köse hayatını kaybetti! İki ihtimal üzerinde duruluyor
Savaş nedeniyle milyonerlerin terk ettiği şehirde infial yaratan görüntü

Milyonerlerin terk ettiği şehirde sahiller bu sapıklara kaldı
Trump'ın 'Müzakare' paylaşımı sonrası İsrail'den İran'a yeni saldırı

"Müzakare" paylaşımı sonrası İsrail'den ilk hamle
Yetişkin içerik platformunun sahibi Leonid Radvinsky, 43 yaşında öldü

Yetişkin içerik platformunun sahibi genç yaşında öldü
Şehit cenazesinde dikkat çeken anlar! Özel ile Bahçeli yan yana

Şehit cenazesinde dikkat çeken görüntü
A Milli Takım'da deprem! Dünya Kupası yolunda yıldız futbolcumuzdan kötü haber

Dünya Kupası yolunda yıldız futbolcumuzdan kötü haber
Genç kadının ölümündeki cinayet şüphesini 'eşarp' kanıtladı

Genç kadının ölümünde kan donduran "eşarp" detayı