Kastamonu yerel: PTT heyetinden Başkan Bozkurt'a ziyaret Yerel Haberler Kastamonu bölgesinden gelen habere göre PTT Eskişehir Baş Müdür Yardımcısı Oğuz Bilgehan Öç ile beraberindeki heyet, İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt'a nezaket ziyaretinde bulundu. Ptt Eskişehir Baş Müdür Yardımcısı Oğuz Bilgehan Öç ile beraberindeki heyet, İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt'a nezaket ziyaretinde bulundu. Başkanlık makamında gerçekleştirilen ziyaret sonrası Başkan Bozkurt, "PTT ekibinin nazik ziyaretlerinden ve ilçemiz tanıtım faaliyetlerine büyük katkılarından dolayı şahsım ve ilçem adına teşekkür ediyorum" dedi. - ESKİŞEHİR Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel Kadir Bozkurt Eskişehir Bozkurt PTT Yerel Haberler

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