Kastamonu Üniversitesi Diş Hekimliği Hastanesi İnşaatında Sona Gelindi

Kastamonu Üniversitesi Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Hastanesi binasının yapımında sona yaklaşıldı.

Kastamonu Üniversitesi'ninyapımı devam eden Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Hastanesi binasında sona geliniyor. Toplam 14 bin 950 metrekare kapalı alana sahip olacak binanın inşaat çalışmalarının fiziki gerçekleştirmesi yüzde 95 oranında tamamlandı. Modern donanımı ve geniş kapasitesiyle hastane hem eğitim hem de sağlık hizmetleri açısından bölgeye katkılar sunacak.

Hastane tamamlandığında 120 diş kliniği, 65 akademik personel odası ve ileri teknolojiyle donatılmış laboratuvarlarıyla hizmete açılacak. Hastane bünyesinde ayrıca 132 öğrenci kapasiteli preklinik laboratuvarı, 84 öğrenci kapasiteli simülasyon laboratuvarı, protez, alçı, ortodonti ve endodonti laboratuvarları yer alacak.

Hastane tamamlandığında panoramik ve periapikal röntgen üniteleri ile bilgisayarlı tomografi cihazı gibi ileri görüntüleme sistemlerini de bünyesinde barındıracak. Ayrıca toplantı odaları, kantin, çocuk oyun alanı, yaşam alanları, açık otopark, enerji merkezi ve dental tesisat binası ile modern bir kampüs alanı oluşturulacak.

Kastamonu Üniversitesi Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Hastanesi, hem bölgenin sağlık ihtiyacına hem de öğrencilerin uygulamalı eğitimine destek sağlayacak. - KASTAMONU