Kastamonu'nun Ilgaz Dağı'nda Kar Yağışı Etkili Oldu
Kastamonu-Çankırı sınırındaki Ilgaz Dağı'nda etkili olan kar yağışı sonrası kar kalınlığı 28 santimetreye ulaştı. Karayolları ekipleri, bölgedeki karla kaplanan yollar için tuzlama ve küreme çalışmaları gerçekleştirdi.
Kastamonu'nun yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu
KASTAMONU - Kastamonu- Çankırı sınırındaki Ilgaz Dağı'nda kar yağışı etkili oldu. Ekipler yağışın ardından küreme çalışması yaptı.
Kastamonu-Çankırı sınırında bulunan Ilgaz Dağı'nda hava sıcaklığının düşmesi ile birlikte kar yağışı etkili olmaya başladı. Kar yağışının ara ara devam ettiği Ilgaz Dağı'nda kar kalınlığı 28 santimetreye ulaştı. Ilgaz Dağı Milli Parkı mevkiinde Ankara- Kastamonu karayolu karla kaplandı. Karayolları ekipleri bölgede tuzlama ve küreme çalışması yaptı.