Haber : Kastamonu haber | Bakan Yardımcısı Yumaklı, Devrekani ilçesini ziyaret etti - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kastamonu haber | Bakan Yardımcısı Yumaklı, Devrekani ilçesini ziyaret etti

Kastamonu haber | Bakan Yardımcısı Yumaklı, Devrekani ilçesini ziyaret etti

Kastamonu haberleri: Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı İbrahim Yumaklı, Kastamonu'daki temasları çerçevesinde Devrekani Belediyesini ziyaret etti.

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı İbrahim Yumaklı, Kastamonu'daki temasları çerçevesinde Devrekani Belediyesini ziyaret etti.

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı İbrahim Yumaklı, Kastamonu'da üç gün boyunca Kastamonu'da ziyaretlerde bulundu. Ziyaret çerçevesinde önceki gün Devrekani ilçesini ziyaret eden Bakan Yardımcısı Yumaklı, Devrekani Belediyesini ziyaret ederek Başkan Engin Altıkulaç ile görüştü. Başkan Altıkulaç, ilçede yürütülen çalışmalar hakkında Bakan Yardımcısı Yumaklı'ya brifing vererek yatırım çalışmaları devam eden Devrekani Besi Organize Sanayi Bölgesinin kurulumu için destek istedi. Devrekani Besi Organize Sanayi Bölgesinde proje çalışmalarının devam ettiğini söyleyen Başkan Altıkulaç, bu yıl içerisinde OSB'nin temelinin atılacağını kaydetti.

Devrekani Belediyesi ziyaretinin ardından Bakan Yardımcısı Yumaklı, ilçede faaliyet gösteren çiftlikleri gezdi. Bakan Yardımcısı Yumaklı, besicilerle bir süre sohbet ederek istek ve taleplerini dinledi. Bakan Yardımcısı Yumaklı, Devrekani ilçe ziyaretinin ardından bölgeden ayrıldı. - KASTAMONU

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Engin Altıkulaç Kastamonu Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title