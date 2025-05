Kastamonu'da Yoğun Bakım Hemşirelerine Eğitim Sempozyumu Düzenlendi

Kastamonu'da yoğun bakım hemşirelerine eğitim

KASTAMONU - Kastamonu İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde bulunan hastanelerdeki yoğun bakım ünitesinde görev yapan hemşirelere yönelik eğitim düzenleniyor.

Kastamonu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Kastamonu Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kastamonu İl Sağlık Müdürlüğü ve Türk Yoğun Bakım Hemşireliği Derneği işbirliğinde "Yoğun Bakımda Güncel Yaklaşımlar" temalı sempozyum düzenlendi. Kastamonu Üniversitesi Merkez Kütüphanesi Sezai Karakoç Konferans Salonunda gerçekleştirilen sempozyumun açılışında konuşan Kastamonu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakülte Dekanı Prof. Dr. Abdulkadir Tuna, "Yoğun bakım, yaşamla ölüm arasındaki en ince çizgide, insan hayatına verilen değerin ve profesyonelliğin en üst düzeyde tezahür ettiği bir sahadır. Şüphesiz ki bu alanın temelinde; bilimsel bilgi, teknik beceri, hızlı ve doğru karar vermenin yanı sıra, sabır, empati ve insan sevgisi yatmaktadır. Günümüzde teknolojik ilerlemelerle birlikte, kritik hastalıkların yönetimine, yapay zeka destekli karar sistemleri, erken uyarı skorları, vücuda az müdahale ile bilgi toplayan modern teknikler ve hasta merkezli bakım modelleri gibi yaklaşımlar ön plana çıkmaktadır. Bu hızlı değişim, sağlık çalışanlarını sürekli öğrenmeye, yenilikleri takip etmeye ve ekip olarak güç birliği yapmaya yönlendirmektedir. Dolayısıyla bilimsel bilgiye, güncel uygulamalara ve meslek içi dayanışmaya her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyduğumuz bir dönemden geçmekteyiz. İnanıyorum ki bugün yapılacak her sunum, her tartışma, yalnızca mesleki bilgi birikimimizi değil; aynı zamanda mesleki vizyonumuzu da zenginleştirecektir" dedi.

"Bilimsel gelişmeleri yakından takip etmek etik bir sorumluluktur"

Hemşirelik mesleğinin etik sorumluluklarından bahseden Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Hemşire Saide Pakize Çetin ise, "Yoğun bakım üniteleri, sağlık hizmetlerinin en hassas ve kritik alanlarından bir tanesidir. Bu alanlarda verilen her karar, yapılan her uygulama, hastanın yaşamı üzerine doğrudan etki eder. Dolayısıyla bilimsel gelişmeleri yakından takip etmek, mesleki bilgi ve becerilerimizi sürekli güncellemek, yalnız bir tercih değil aynı zamanda etik bir sorumluluktur. Hem bir hemşire hem de bir yönetici olarak sahadaki emeklerin, karşılaşılan zorlukların ve gösterilen çabanın ne kadar değerli olduğunu, güncel bilgi ile desteklenmesinin, ekip ruhu ile yönetilmesinin önemini her geçen yeniden görüyorum ve gözlemliyorum. Akademi ile saha arasındaki bu güçlü işbirliği mesleğimizin geleceği adına bizlere umut vermektedir. Bugün burada ortak bir amaç etrafında buluşan güçlük bir meslek gurubunun temsilcileri olarak bilgi ile büyümeye ve deneyimle güçlenmeye ve dayanışma ile ilerlemeye devam edeceğiz. Unutmayalım ki yoğun bakım ünitesinde verilen her nitelikli bakım sadece bir hastayı değil, bir hayatı, bir aileyi ve bir umudu yeniden yeşertir. Bu bilinçle çıktığımız bu yolda sizlerin bilgi, emek ve yüreği ile çok daha aydınlık yollara ulaşacağımıza yürekten inanıyorum" diye konuştu.

"Türkiye'nin her ilindeki hemşirelere, bu eğitim programlarıyla ulaşmaya çalışıyoruz"

Türkiye'nin her ilinde görev yapan hemşirelere çeşitli eğitim faaliyetlerinde ulaşmaya gayret ettiklerini söyleyen Türk Yoğun Bakım Hemşireler Derneği adına Uzman Hemşire Aycan Kelez Yayık da, "Bizler, Türk Yoğun Bakım Hemşireler Derneği olarak bu eğitim ve sempozyumlara gerçekten çok fazla önem veriyoruz. İstanbul ve Ankara gibi merkezler dışında Türkiye'nin her iline bu eğitim programlarıyla ulaşmaya çalışıyoruz. Kurslar vermeye çalışıyoruz, sempozyumlar düzenliyoruz. Aslında Türkiye'deki tüm şehirlerde ve ilçelerde yoğun bakım hemşirelerinin olduğu her yere elimiz, kolumuz ulaşsın istiyoruz. Bu yüzden de bu eğitimleri hem anlamlı hem de kıymetli buluyoruz. Bu eğitimlerde sadece bilimsel, akademik paylaşımlarda bulunmuyoruz, çok güzel dostluklarda kuruyoruz. Şunu da görüyoruz, aslında bizler yalnız değiliz. Yaşadığımız birçok sorun ya da birçok tecrübeyi Türkiye'nin diğer illerindeki her meslektaşlarımızda yaşıyor. Bu güç ve omuz birliği bizleri daha da kuvvetli kıldığını görüyoruz. Birlikte omuz omuza daha büyük işler yapacağımızı sağlayacağını düşünüyorum" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından katılımcılara, yoğun bakım enfeksiyonlarının önlenmesi ve yönetimi, yoğun bakımda konfor, yoğun bakımda kanıt temelli uygulamalar ile yoğun bakımda doğru bilinen yanlışlar hakkında konunun uzmanları tarafından detaylı bilgi ve sunumlar yapılıyor.

Ayrıca sempozyum boyunca yoğun bakım ünitesinde kullanılan ürünlerle ilgili stantlar açılarak tanıtım yapıldı.