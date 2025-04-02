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Kastamonu'da Yangın: Bir Ev Kullanılamaz Hale Geldi

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Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde çıkan yangında Nuh Tunç'a ait bir ev tamamen yandı. Elektrik tesisatından kaynaklandığı tahmin edilen yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Jandarma yangınla ilgili inceleme başlattı.

Kastamonu'da alevlere teslim olan ev küle döndü

KASTAMONU - Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi.

Olay, gece saatlerinde Hanönü ilçesi Demircimüezzin köyünde Abdioğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Nuh Tunç'a ait evde yangın çıktı. Elektrik tesisatından kaynaklandığı tahmin edilen yangın kısa sürede büyüdü. Yangını gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine yerine Hanönü ve Taşköprü ilçelerinden itfaiye ekipleri ile Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait arazözler sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangında Nuh Tunç'a ait ev kullanılamaz hale geldi.

Jandarma ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.

Kastamonu'da Yangın: Bir Ev Kullanılamaz Hale Geldi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / EMRE YILMAZ - Yerel
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