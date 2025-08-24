Kastamonu'da otomobilin çarptığı 16 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Kastamonu'da yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarpması neticesinde hayatını kaybeden 16 yaşındaki çocuk toprağa verildi.

Kaza, 20 Ağustos Perşembe günü Saraçlar Mahallesi Ankara Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kastamonu istikametine seyir halinde olan N.V. idaresindeki otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen Yağmur Pehlivanlı'ya (16) çarptı. Kazada ağır yaralanan Pehlivanlı, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Sevk edildiği Ankara'daki bir hastanede 3 gündür süren yaşam mücadelesine yenik düşen çocuk hayatını kaybetti. Yağmur Pehlivanlı'nın cenazesi, işlemlerin ardından Kastamonu'da yaşayan ailesine teslim edildi. Yağmur Pehlivanlı için Kuzeykent Ulu Cami'de ikindi namazını müteakiben cenaze namazı kılındı. Kılınan cenaze namazının ardından Pehlivanlı'nın cenazesi, Daday ilçesi Sarıçam köyündeki aile mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi.

Öte yandan, kazanın ardından gözaltına alınan sürücü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - KASTAMONU