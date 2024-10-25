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Kastamonu'da Motosiklet Kazası: İki Yaralı

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Kastamonu'da orta refüje çarpan motosiklet kazasında iki kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Orta refüje çarpan motosikletteki 2 kişi böyle savruldu

KASTAMONU - Kastamonu'da orta refüje çarpan motosikletteki 2 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Tosya ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 37 ADL 546 plakalı motosiklet, sürücüsünün hakimiyeti kaybetmesi neticesinde orta refüje çarptı. Çarpmanın etkisi ile savrulan motosikletten düşen 2 kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralılar, Tosya Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Öte yandan, kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, motosikletin orta refüjdeki kaldırıma çarptığı görülüyor. Çarpmanın etkisi ile motosikletteki şahıslar motosikletten düşüyor. Olayı gören vatandaşlar yaralanan şahısların yardımına koşuyor.

Kastamonu'da Motosiklet Kazası: İki Yaralı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUHAMMED ONUR DEMİR - Yerel

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