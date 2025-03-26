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Kastamonu'da Kadir Gecesi'nde Sakal-ı Şerif'e Yoğun İlgi

Kastamonu'da Kadir Gecesi'nde Sakal-ı Şerif'e Yoğun İlgi
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İnebolu'daki Yahya Paşa Camii'nde bulunan Sakal-ı Şerif, Kadir Gecesi dolayısıyla ziyarete açıldı. Vatandaşlar camiye akın ederek Sakal-ı Şerif'i görmek için uzun kuyruklar oluşturdu.

Kastamonu'nun İnebolu ilçesindeki Yahya Paşa Camii'nde bulunan Sakal-ı Şerif, Kadir Gecesi sebebiyle ziyarete açıldı. Vatandaşlar Sakal-ı Şerif'i görebilmek için camiye akın etti.

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde Kadir Gecesi dolayısıyla, Yahya Paşa Camii'nde bulunan, Peygamber Efendimizin Sakal-ı Şerif vatandaşların ziyaretine açıldı. Sakal-ı Şerif için camiye adeta akın eden vatandaşlar gözyaşlarına hakim olamadı. Daha sonra Sakal-ı Şerif 40 katlı bohçaya sarılarak kaldırıldı. Ziyaretin sonunda İlçe Müftüsü İsmet Ataç tarafından dua edildi. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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