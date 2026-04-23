Kastamonu'da ilk hac kafilesi kutsal topraklara uğurlandı

Kastamonu'da 190 hacı adayından oluşan ilk hac kafilesi, dualar eşliğinde kutsal topraklara uğurlandı.

Kastamonu'da hac organizasyonu kapsamında kutsal topraklara gidecek hacı adayları için uğurlama programı düzenlendi. Kastamonu İl Müftülüğü tarafından Kuzeykent Ulu Camii önünde düzenlenen programda, hac ibadetini yerine getirmek üzere yola çıkan hacı adayları dualar eşliğinde uğurlandı. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, hac ibadetinin önemi ve faziletine dikkat çekildi. Duygusal anlar yaşandığı programda, hacı adayları yakınlarıyla vedalaşarak helallik aldı. Dualar ve tekbirler eşliğinde otobüslere binen 190 hacı adayı, kutsal topraklara doğru yola çıktı.

Bu yıl, Kastamonu'da yaşayan 500 hacı adayının hac vazifesi için kutsal topraklara gideceği belirtildi.

"Bizim milletimizin gönlünde oralara ulaşmak en önemli beklentidir"

Uğurlama programında konuşan Kastamonu Müftüsü Bekir Derin, "Ben hacı adaylarımıza yolları açık olsun diyorum. Cenab-ı hak onları yolun ve yolculuğun şerrinden muhafaza buyursun, hacları makbul ve mebrür olsun diye dua ediyorum. Sağ salim gitmelerini ve dönmelerini Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyoruz. Bizim milletimizin gönlünde oralara ulaşmak en önemli beklentidir. Bu insanlarımız da yıllar öncesinden müracaat ettiler. Belki 13-15 sene oranın özlemiyle, özellikle her sene kurallar çekilirken gözyaşıyla bizim de olacak mı diye beklediler. Ama Allah bu sene onları nasip etti, davete icabet ediyorlar. Onlar Allah'ın misafiridir, Peygamber Efendimiz (Sallallahü teala aleyhi ve sellem) öyle buyuruyor. Allah'ın evine gidiyorlar. İnşallah bizler için, memleketimiz için, ümmeti Muhammed için de dualar edecekler" dedi.

Hac vazivesi için yola çıkan 63 yaşındaki Aydın Çadırcı ise "Çok iyiyim, heyecanlıyım. Oraları görmek istiyorum. Görüp yaşamak lazım ama 16 yıldır bekliyorum" diye konuştu.

Hacı adayı Yaşar Çelik de 15 yıldır beklediğini ve çok heyecanlı olduğunu dile getirdi.

Arkadaşını uğurlayan İsmet Hamalsalihoğlu da, "Çok mutluyuz. Yüce rabbim herkese nasip kısmet etsin, 2012 ve 2019 yılında umreye gittim. Daha hac çıkmadı, bekliyorum. Arkadaşımı uğurlamaya geldim. Biraz hüzün var. Ben 7 yıldır bekliyorum. Çıkmadığı için biraz hüzünlüyüm" diye ifadelerini kullandı. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı