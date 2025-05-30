Kastamonu'da El Emeği Sergisi Büyük İlgi Gördü

Kastamonu'da Halk Eğtim Merkezi kurslarında eğitim alan kursiyerler tarafından yapılan el emeği ürünler ve eserler, açılan sergi ile vatandaşların beğenisine sunuldu.

Kastamonu İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesindeki Halk Eğitim Merkezi kurslarında eğitim alan kursiyerler tarafından yapılan el emeği ürünler ve eserler, Hayat Boyu Öğrenme Haftası çerçevesinde sergilendi. Cumhuriyet Meydanı'da düzenlenen sergiye protokol üyeleri ve vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Sergiyi gezen ziyaretçiler, kursiyerler tarafından yapılan yöresel ürünlere büyük ilgi gösterdi.

Sergi açılışında konuşan Kastamonu Vali Yardımcısı Hakan Kubalı, Kastamonu Halk Eğitim Merkezi kurslarının Türkiye'ye örnek olacak çalışmalar yürüttüğünü kaydederek, "Halk eğitim merkezleri Türkiye Cumhuriyeti'nin bütün dünyaya örnek bir kurumudur ve bir devrimdir. Hayat boyu eğitimde birey öğrenir, birey güçleni ve toplumu aydınlatır, üretir. Üreten toplum güçlü toplumdur. Kastamonu Valiliği olarak, Sayın Valimizin yönetiminde, hayat boyu eğitim alanında müthiş işler yaptık. 2022 yılında 17 bin vatandaşımızın yararlandığı Halk Eğitim Merkezi'nde, 2023 yılı sonunda 32 bin vatandaşımızı yararlandırdık. 2024 yılında daha da büyük gelişmeler yaşadık. Dijital okur yazarlığa geçtik. Halk Eğitim Merkezi kurslarını dönüştürdük. Vatandaşlarımızın finansal okul yazarlıktan yaşlı bireylerin e-Devlet'ten yararlanmasına yönelik kurslar açtık. Okuma-yazma kurslarından dijital çağa uyum sağlayan müthiş yeni kurslar açıldı. Biz Türkiye Cumhuriyeti'ne Kastamonu'dan örnek bir halk eğitimi uygulamasına geçtik" dedi.

Türkiye yüzyılında gelenek ve medeni değerlerin gelecek nesillere aktarılmasının önemine değinen İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş ise, "Medeniyetimizden aldığımız bu zenginliği, her ne kadar dijital çağda yaşıyorsak da koruyarak, muhafaza ederek, gençlerimize emanet ederek güçlü bir şekilde yolumuzda yürümeye devam edeceğiz. Ülkemizin Türkiye yüzyılı ile kat edeceği büyük mesafeler var. Bu mesafeleri katederken medeniyetin güçlü zenginliklerini yanına alarak ilerlemek zorunda. Biz de bunun farkındayız. Bunu sadece bir sorumluluk değil, zorunluluk olarak da görmekte ve çalışmalarımıza hız vermiş bulunmaktayız. Eserlerini göreceğimiz büyüklerimiz, hanımefendiler, beyefendilerin gerçekten emekle, alın teriyle yaptığı eserler medeniyetimizin ne kadar güçlü olduğunu, bunu ne kadar çok korumamız gerektiğini ve bunu gelecek çağlara aktarmamız gerektiğinin somut göstergesi olacaktır. Bu ve bunun gibi birçok zengiliği geleceğe taşımak için bizlerden her zaman desteğini esirgemeyen başta Sayın Valimiz, milletvekillerimiz, tüm kamu kurumlarına, sivil toplum kuruluşlarına çok teşekkür ediyorum" diye konuştu. - KASTAMONU