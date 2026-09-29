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Kastamonu'da düğün konvoyunu atıyla kesen muhtar, damattan bahşiş alarak yolu açtı

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Kastamonu'nun Seydiler ilçesinde düğün konvoyuna atıyla katılan mahalle muhtarı, gelin arabasının önünü kesti. Damadın bahşiş vermesiyle yolu açan muhtarın görüntüleri sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Kastamonu'nun Seydiler ilçesinde bir düğün merasimine katılan mahalle muhtarı, bindiği at ile konvoydaki araçların önünü kesti. Renkli anlara ait görüntüler sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Kastamonu'nun Seydiler ilçesinde Uğur ile Yasemin Güllü çifti düzenlenen düğün merasimine katılan Merkez Mahalle muhtarı Yücel Bakırcıalioğlu, atıyla ilgi odağı oldu. Uğur ve Yasemin Güllü çifti için düzenlenen düğün konvoyuna atı ile katılan Bakırcıalioğlu, gelin arabasının önünü kesti. Damat Uğur Güllü, gelin arabasından inerek at üzerindeki Muhtar Yücel Bakırcıalioğlu'na bahşiş vererek yolu açmasını istedi. O anlar ise vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler büyük ilgi gördü.

Farklılık olsun diye konvoya atıyla katıldığını söyleyen Yücel Bakırcıalioğlu, "Dün ilçemizde Uğur ile Yasemin kardeşimizin düğün konvoyu vardı. Bizler de gelin ile damada hatıra kalsın, bir güzellik olsun diye atımızla katıldık Hep taksi ile millet gelin arabasının önünü kesiyorlar, bizler de at ile gelin arabasının önünü keselim de gelin ile damada hatıra kalsın istedik. Gelin ve damadı mutlu günlerinde neşelendirdik. Peygamber Efendimizin sünneti olan bu kutlu yürüyüşlerini tebrik ettim. Bizler de önlerini kesip kendilerini kutladık. Bizim buralarda bu bir adettir. Atımız ile davul zurna eşliğinde konvoyda gittik. Düğün salonuna kadar gelin arabasına eşlik ettik" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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