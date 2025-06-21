Kastamonu'da Devrilen Hafriyat Kamyonunda Sürücü Hayatını Kaybetti

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Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde devrilen hafriyat kamyonunun sürücüsü Sercan Özdemir kaza sonucu hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Devrilen hafriyat kamyonunun sürücüsü hayatını kaybetti

KASTAMONU - Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesine devrilen hafriyat kamyonunun sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, Kastamonu-Çatalzeytin karayolu Hamidiye köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sercan Özdemir idaresindeki 34 KL 4505 plakalı hafriyat kamyonu devrildi. Kazada Özdemir olay yerinde hayatını kaybetti. İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkartılan Özdemir'in cenazesi morga kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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