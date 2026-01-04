Haberler

Kastamonu'da rahatsızlanan yaşlı kadını, AFAD ekipleri hastaneye ulaştırdı

Kastamonu'da rahatsızlanan yaşlı kadını, AFAD ekipleri hastaneye ulaştırdı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kastamonu'nun Azdavay ilçesindeki Çocukören köyünde rahatsızlanan yaşlı kadın, AFAD ekiplerinin paletli aracıyla hastaneye ulaştırıldı.

Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde yolu kardan ulaşıma kapanan köyde rahatsızlanan yaşlı kadın, AFAD ekiplerinin paletli kar üstü aracıyla hastaneye ulaştırıldı.

Kastamonu'nun Azdavay ilçesine bağlı Çocukören köyü Tekke Mahallesi'nde rahatsızlanan yaşlı kadının yakınları 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. Köy yolunun kar yağışı sebebiyle kapalı olmasından dolayı, bölgeye Kastamonu İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri sevk edildi. AFAD'a ait paletli kar üstü aracıyla köye ulaşan ekipler, yaşlı kadını evinden alarak ambulansa teslim etti.

Hasta, daha sonra ambulansla Azdavay Devlet Hastanesine kaldırıldı. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Maduro ve eşi yarın federal mahkemede hakim karşısına çıkıyor

Tarih belli oldu! ABD, Maduro için kritik bir adım daha atıyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

4 kardeşten 2'sinin babası başkası çıktı! Bütün köy tek bir ismi işaret etti

4 kardeşten 2'sinin babası başkası çıktı: Anneme tecavüz etmiş
Zelenski'den Maduro'yu yakalayan Trump'a üstü kapalı mesaj

Maduro'yu yakalayan Trump'a üstü kapalı mesaj verdi
Venezuela Devlet Başkanı Yardımcısı: Büyük vatanımız için birlik çağrısı yapıyoruz

Maduro'nun sağ kolu rengini belli edip televizyondan çağrı yaptı
CHP'den istifa eden Hasan Ufuk Çakır iddiaları doğruladı! İşte geçeceği parti

"Milletin dediğini yapıyorum" deyip katılacağı partiyi ilan etti
4 kardeşten 2'sinin babası başkası çıktı! Bütün köy tek bir ismi işaret etti

4 kardeşten 2'sinin babası başkası çıktı: Anneme tecavüz etmiş
Maduro New York'a böyle getirildi! Görüntülerdeki detay dikkat çekti

Maduro New York'a böyle getirildi! Görüntülerdeki detay dikkat çekti
Fırtınada uçmamak için yerlere yattılar

Bir anda savruldular! Kimi yere kapandı, kimi birbirine tutundu