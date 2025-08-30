Kastamonu'da 30 Ağustos Zafer Bayramı Coşkusu

Kastamonu'da düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı töreninde jandarma komandolar, gösterileriyle vatandaşları hayran bıraktı.

Kastamonu'da 30 Ağustos Zafer Bayramı düzenlenen törenlerle kutlanıyor. BNu çerçevede Kastamonu Valiliği tarafından Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen kutlama törenine vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Törene Kastamonu Valisi Meftun Dallı, Kastamonu AK Parti milletvekilleri Fatma Serap Ekmekci ve Halil Uluay, Kastamonu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Atalan, Kastamonu İl Emniyet Müdürü Kayhan Ay, Kastamonu İl Jandarma Komutanı Hikmet Uz, kent protokolü, siyasi parti ve STK temsilcileri katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program, mehter takımı ve öğrencilerin halk oyunları gösterileriyle devam etti.

Daha sonra Kastamonu Komando Eğitim Merkezi Komutanlığı Gösteri Birliğince gösteri yapıldı. Komandolar tarafından yapılan tüfek gösterileri vatandaşlardan büyük alkış aldı. Programda Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı'na ait köpeklerle de gösteriler yapıldı.

Tören tören geçişi ile sona erdi. - KASTAMONU