Kastamonu'da 15 Temmuz Şehitleri Dualarla Anıldı

Kastamonu'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü çerçevesinde düzenlenen programda, 15 Temmuz şehitleri dualarla anıldı. Programda okunan selalar vatandaşlara duygusal anlar yaşattı.

Kastamonu'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıylaanmaprogramı düzenlendi. Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen programda, 15 Temmuz 2016 tarihindeki FETÖ/PDY silahlı terör örgütü tarafından gerçekleştirilen darbe girişiminde şehit düşenler dualarla anıldı. Programa Kastamonu Valisi Meftun Dallı, protokol üyeleri, siyasi parti ve STK temsilcileri, gaziler ve vatandaşlar katıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasının canlı yayınlanmasının ardından şehitler için saygı duruşunda bulunuldu. Kur'an-ı Kerim tilaveti ve Kastamonu'da okunan hatimlerin duasının yapılmasıyla devam eden programda, kahramanlık şiirleri okundu, ilahiler seslendirildi. Programa katışan çok sayıda din adamının aynı anda sela okuması ise vatandaşlara duygusal anlar yaşattı. Programda 5 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla düzenlenen sancak koşusuna katılanlara Vali Meftun Dallı tarafından teşekkür belgesi takdim edildi.

"15 Temmuz bu mirasın açık bir tezahürüdür"

Törende konuşan Kastamonu Valisi Meftun Dallı, Türk milletinin tarihini ve güçlü birikini bilmeden hesap yapanların her zaman olduğu gibi yenildiğini ve hep yenileceğini ifade ederek, "Devletimizin bakasına kasteden hain FETÖ/PDY darbe teşebbüsünün, aynı zamanda milletimizin en kutlu direnişlerinden birinin 10. yıldönümü olan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde sizlerle bir araya gelmiş olmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz. 15 Temmuz 2016 gecesi aziz milletimiz tarih boyunca defalarca olduğu gibi vatanına, bayrağına, istiklaline ve istikbaline sahip çıkmış, imanıyla, cesaretiyle ve sarsılmaz iradesiyle dünyaya örnek olarak destansı bir mücadele ortaya koymuştur. Biz çağlar açmış, çağlar kapatmış, savaş meydanında kahramanlık destanları yazmış, her türlü zorluk ve imkansızlığı imanıyla aşmış, asırlardan gelen kahramanlık, sarsılmaz iman ve güçlü iman mirasını devralmış bir milletiz. 15 Temmuz bu mirasın açık bir tezahürüdür. O gece yollara düşen, meydanlara çıkan, tankların önüne dikilen, ter döken, kanı dökülen, aynı duyguları sinesinde hisseden delikanlılar, yiğit genç kızlar, evladını geride bırakan anneler, babalar, dedeler, nineler, milletimizin imanı ve iradesiyle, tarihinden devraldığı mirasıyla yoğrulan her bir fert, bu tezahürün kahramanlarıdır" dedi.

Öte yandan, Tosya ilçesinde gerçekleştirilen programda da şehitler dualarla anıldı. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı