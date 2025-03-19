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Kasksız Motosiklet Ceza Kesilen Vatandaş, İtirazda Bulundu

Kasksız Motosiklet Ceza Kesilen Vatandaş, İtirazda Bulundu
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Tokat'ta kasksız motosiklet kullandığı gerekçesiyle ceza kesilen Mehmet Asker, hiç gitmediği ilçede cezanın haksız olduğunu öne sürerek mahkemeye itiraz etti. Olayın aydınlatılmasını isteyen Asker, sahte plaka mağduru olmaktan korkuyor.

Tokat'ta hiç gitmediği ilçede kasksız motosiklet kullanmaktan ceza kesilen Mehmet Asker, sulh ceza hakimliğine itirazda bulundu. Sahte plaka mağduru olmaktan korkan Asker, olayın bir an önce aydınlatılmasını istedi.

Tokat'ta yaşayan 31 yaşındaki Mehmet Asker, evine gelen trafik cezası ile şaşkınlık yaşadı. Asker, kış şartları nedeniyle motosikletini garajda tutarak çıkartmadı. Buna rağmen hiç gitmediği Turhal ilçesinde 18 ve 20 Şubat tarihlerinde kasksız motosiklet kullandığı gerekçesiyle plakasına iki ayrı ceza kesildi. Olayı anlayamayan Asker, ilçe trafik amirliğine başvurup durumu bildirdi. Yetkililerden aldığı yanıtlar ise kendisini tatmin etmedi. Cezalardan birinin fahri trafik müfettiş tarafından, diğerinin ise MOBESE görüntüleri ile yazıldığını öğrendi ancak, kendisine herhangi bir görüntü gösterilmedi.

"Plakam ve motorum aynı ama ben orada değildim"

Duruma isyan eden Mehmet Asker, "Turhal Emniyet Amirliği'ni arayıp durumu anlattım. KGYS görüntülerinden kontrol etmelerini, gerekirse motorları eşleştirmelerini istedim. Yetkililerden biri dönüş yaparak motorumun plakası, rengi ve her şeyinin aynı olduğunu söyledi. Ancak ben o tarihlerde Turhal'da değildim. Eğer gerçekten bir motosiklet benim plakamla dolaşıyorsa, bu ikiz plaka demektir. Sahte plaka ile suç işlenirse, ben mağdur olurum. Yetkililerden bu konuda daha dikkatli olmalarını istiyorum" dedi.

Durumu hukuki yollara taşımaya karar veren Asker, sulh ceza hakimliğine itirazda bulundu. Özellikle sahte plaka ihtimali nedeniyle endişeli olduğunu belirten mağdur vatandaş, olayın bir an önce aydınlatılmasını ve adaletin yerini bulmasını istiyor. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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