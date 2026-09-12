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Kaşif Kozinoğlu’nun feth-i kabir işleminin bugün yapılması bekleniyor

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Ergenekon soruşturması kapsamında tutuklu bulunduğu sırada 2011 yılında Silivri Cezaevi’nde hayatını kaybeden eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu’nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında dün yapılması planlanan ancak ertelenen feth-i kabir işleminin bugün gerçekleştirilmesi bekleniyor.

Ergenekon soruşturması kapsamında tutuklu bulunduğu sırada 2011 yılında Silivri Cezaevi'nde hayatını kaybeden eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında dün yapılması planlanan ancak ertelenen feth-i kabir işleminin bugün gerçekleştirilmesi bekleniyor.

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Kaşif Kozinoğlu'nun kesin ölüm sebebinin ve ölümünde üçüncü kişilerin müdahalesi bulunup bulunmadığının belirlenmesi amacıyla feth-i kabir kararı alınmıştı.

Dün gerçekleştirilmesi planlanan feth-i kabir ertelenirken, işlemin bugün yapılmasının beklendiği öğrenildi. Kozinoğlu'nun mezarının açılmasının ardından alınacak numuneler üzerinde inceleme yapılacağı, elde edilecek bulguların soruşturma dosyasına ekleneceği belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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