Kaset ve plaklara ilgi her geçen gün daha da artıyor

Eskişehir'de esnaflık yapan Aynur Bulut, bir zamanların efsanesi kaset ve plaklara gençlerin yoğun ilgi gösterdiğini, taleplerin her geçen gün arttığını söyledi.

Özellikle 70'li ve 80'li yıllarda kullanılan kaset ve plak, günümüzde trend nostalji ürünleri olarak öne çıkıyor. Birçok genç, artık üretilmemelerine rağmen kaset ve plaklara ilgi gösteriyor. Eskişehir'de bu ürünlerin satışını yapan Aynur Bulut, kaset koleksiyonculuğuna gönül veren çok sayıda kişiye hizmet vermeyi sürdürdüklerini ifade etti.

"Z kuşağı kaset ve plaklara yoğun ilgi gösteriyor"

Geçmişte müzik sektörünün ve teknolojinin çok farklı bir noktada olduğunu ifade eden Bulut, zaman içerisinde müzik dinleme alışkanlıklarının değiştiğini belirtti. Gençlerin ise geçmişe dönük nostaljik ürünlere ilgi gösterdiğinden bahseden Bulut, "Bundan 20-30 yıl öncesine baktığımızda televizyon kanalları ve kasetler vardı, internet yoktu. Günümüzde ise sanatçılar artık albüm çıkarmak yerine gündemde kalmak için tekli şarkılar üretiyor. 70'ler ve 80'ler kuşağının plaklara duyduğu özlem gibi, 90'lar ve 2000'li yıllarda doğan gençler de kasetleri fiziksel olarak göremedikleri için bu ürünlere büyük ilgi gösteriyor. Üretimi olmamasına rağmen kaset ve plaklara olan talep oldukça yüksek" dedi.

"Eski hatıraları günümüz teknolojisine uyarlıyoruz"

Esnaf Aynur Bulut, kaset ve plak satışının yanı sıra eski cihazlardaki kayıtları uygun formatlara çevirerek USB disklere aktardıklarını anlattı. Gelişen sistemlerle birlikte artık eski oynatıcıların ve kameraların bulunamaması sebebi ile bu hizmete de talep olduğunu dile getiren Bulut, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İşletmemizde VHS, Beta, Hi8 ve MiniDV gibi eski formatlardaki düğün, nişan ve özel hatıra kayıtlarını yeni dijital ortamlara aktarıyoruz. Bir nevi insanların eski hatıralarını güncelliyor ve tazeliyoruz. Müzik kasetlerinde ise hem albümleri hem de geçmişte kaydedilmiş aile büyüklerinin seslerini dijitale taşıyoruz. Eski hatıraları canlandırmak bazen duygusal anlara sahne oluyor. Annesini, babasını kaybeden vatandaşlar evleri boşaltırken buldukları kasetleri getiriyor ve o hatıralar yeniden canlanıyor. Hatta ilginç bir şekilde, eski düğün videolarındaki takı merasimleri günümüzdeki hukuki anlaşmazlıklarda ve mahkemelerde delil olarak bile talep edilebiliyor."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı