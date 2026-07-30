Haberler

Karya Farma HBX Ar-Ge Akademi, İzmir’deki tercih fuarında tanıtım yaptı

Karya Farma HBX Ar-Ge Akademi, İzmir’deki tercih fuarında tanıtım yaptı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ADÜ Teknokent bünyesinde çalışmalarını sürdüren Karya Farma HBX Ar-Ge Akademi, sağlık, biyoteknoloji, tarım, çevre ve sürdürülebilirlik alanlarında geliştirdiği patentli projelerini İzmir’de gerçekleştirilen tercih fuarında tanıttı.

ADÜ Teknokent bünyesinde çalışmalarını sürdüren Karya Farma HBX Ar-Ge Akademi, sağlık, biyoteknoloji, tarım, çevre ve sürdürülebilirlik alanlarında geliştirdiği patentli projelerini İzmir'de gerçekleştirilen tercih fuarında tanıttı.

Karya Farma HBX AR-GE Akademi, sahip olduğu 18 patent ve 125 inovatif projeyle bilimsel araştırma ve yenilikçi ürün geliştirme çalışmalarını kamuoyuyla buluşturdu. Proje Pazarı kapsamında gerçekleştirilen tanıtımda, farklı sektörlere yönelik geliştirilen patentli formülasyonlar ve Ar-Ge projeleri sergilendi.

Çalışmalar arasında; antimikrobiyal ürünler, vitamin ve mineral destekleri, bağışıklık sistemine yönelik formülasyonlar, nörodejeneratif hastalıklar üzerine geliştirilen projeler, tarım ve hayvancılık uygulamaları, doğal temizlik ürünleri, geri dönüşüm, enerji ve sürdürülebilir çevre çözümleri yer aldı.

Bilimsel çalışmalar ekonomik değere dönüştürülüyor

Karya Farma HBX Ar-Ge Akademi Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Başlık, geliştirilen projelerin yalnızca teorik çalışmalar olmadığını; ticarileşme potansiyeli taşıyan, toplum sağlığına ve ülke ekonomisine katkı sağlamayı hedefleyen yenilikçi çözümlerden oluştuğunu belirtti.

Başlık, patent odaklı Ar-Ge anlayışını benimsediklerini ifade ederek, bilimsel fikirleri uygulanabilir projelere ve katma değerli ürünlere dönüştürmek amacıyla çalışmalarını sürdürdüklerini kaydetti.

Sağlıktan tarıma geniş proje yelpazesi

Proje Pazarı'nda tanıtılan çalışmaların önemli bir bölümünü sağlık ve biyoteknoloji alanındaki projeler oluştururken; tarımsal üretim, hayvancılık, doğal ürünler, çevre teknolojileri ve alternatif enerji alanlarında geliştirilen projeler de dikkat çekti.

Akademi bünyesinde hazırlanan projelerin ortak hedefinin; yenilikçi fikirleri desteklemek, sürdürülebilir çözümler geliştirmek ve yerli Ar-Ge kapasitesinin güçlendirilmesine katkı sağlamak olduğu vurgulandı.

Karya Farma HBX AR-GE Akademi, "Bilimden geleceğe, inovasyonla umuda" sloganıyla yürüttüğü çalışmalar kapsamında üniversiteler, teknokentler, girişimciler, araştırmacılar ve yatırımcılarla yeni iş birlikleri geliştirmeyi amçaldığını kaydetti. Sergilenen patent belgeleri ve proje çalışmaları, akademinin bilimsel üretim, fikri mülkiyet ve inovasyon alanındaki çalışmalarını ortaya koyarken; genç araştırmacıların ve yenilikçi fikir sahiplerinin desteklenmesine yönelik hedefler de paylaşıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

MasterChef şampiyonu Eren Kaşıkçı’nın ölümüne dair kahreden detaylar

Ünlü şefin ölümüne dair kahreden detaylar: Hayali yarım kaldı

Japonya’daki 7.1’lik depremde ölü sayısı 28’e yükseldi

7.1’lik depremle sarsılan ülkede bilanço ağırlaşıyor
Nihat Kahveci, ''Çok kötü'' diyerek Fenerbahçeli yıldıza verdi veriştirdi

''Çok kötü'' diyerek Fenerbahçeli yıldızı yerin dibine soktu
ABD hava saldırısı başlattı! İran'da art arda patlama sesleri

Gece yarısı art arda patlama sesleri! Bölgede tansiyon zirveye çıktı
Evinde ölü bulunan şef Eren Kaşıkçı'nın cenazesi Adli Tıp morguna kaldırıldı

Ünlü şefin cenazesi böyle götürüldü
Süper Lig devleriyle anılan Lukaku, Türkiye'ye geldi

Romelu Lukaku, Türkiye'de!
Özgür Özel'in abdest görüntüsü büyük tartışma yarattı

Tartışma yaratan görüntü