Karuburun Ardıç Plajı'na Mavi Bayrak Verildi. Tunç Soyer: "Mavi Bayraklı Plaj Sayısını 3 Yılda 49'dan 66'ya Çıkardık"

İzmir Büyükşehir Belediyesi, çevre yatırımlarıyla kente yeni mavi bayraklı plajlar kazandırmaya devam ediyor. Mordoğan'da 60 milyon liralık yatırımla tamamlanan ileri biyolojik atık su arıtma tesisinin ardından bölgedeki Ardıç Plajı'na da mavi bayrak çekildi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Mavi bayrak korumayı güvence altına alan, standarda bağlayan bir ödüldür. Sağlık, güvenlik, çevre ve hijyen anlamında bir uluslararası markadır. Mavi bayrak sayısını üç yıl içinde 49'dan 66'ya çıkardık. Bununla iftihar ediyorum" dedi.

Türkiye'nin ilk Mavi Bayrak Koordinasyon Birimi'ni kuran İzmir Büyükşehir Belediyesi, Kasım 2019'dan bu yana yürüttüğü çalışmalar kapsamında kente yeni mavi bayraklı halk plajları kazandırdı. Özel tesisler de dahil olmak üzere kentteki mavi bayraklı plaj sayısı 66 oldu. Bu yıl Karaburun Mordoğan Mahallesi'nde bulunan Ardıç Plajı da ilk kez mavi bayrak alan halk plajları arasında yerini aldı. Mavi bayrak törenine İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile eşi Neptün Soyer, Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan ile eşi Teoman Erdoğan, CHP İzmir Milletvekili Kani Beko, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Şükran Nurlu, TÜRÇEV İzmir ve Kuzey Ege İlleri Koordinatörü Doğan Karataş, CHP Karaburun İlçe Başkanı Erdal Subaşı, meclis üyeleri, muhtarlar, bürokratlar ve vatandaşlar katıldı.

SOYER: "İFTİHAR EDİYORUM"

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Bir belediye başkanının asli görevi kentini korumaktır. Hele bizim gibi 8 bin 500 yıllık tarihi olan bir kentte yapabileceğiniz en iyi şey onu korumaktır. Mavi bayrak tam da bu anlamda korumayı, güvence altına alan, standarda bağlayan bir ödüldür. Sağlık, güvenlik, çevre ve hijyen anlamında bir uluslararası markadır. Mavi bayrak sayısını üç yıl içinde 49'dan 66'ya çıkardık. Bununla iftihar ediyorum" dedi.

"FAZLASINI HAK EDİYORUZ"

Mavi bayrak almanın bir başka anlamının da turizm potansiyeli yaratmak olduğunu söyleyen Başkan Soyer şunları kaydetti:

"Uluslararası standart, bir güvenilirlik yaratıyor. Dünyanın her yerinde bu markanın bir karşılığı ve alıcısı var. O nedenle bugün en çok İspanya'da, Yunanistan'da mavi bayrak var. Biz Türkiye olarak emin olun ki çok daha iyisini, fazlasını hak ediyoruz. Çabamız budur. Biz kitlesel turizmin savunucusu değiliz, halkıyla iç içe olan ve herkesin ekmeğini paylaştığı bir turizm modelinden, sürdürülebilir bir turizm modelinden yanayız. UNESCO Dünya Mirası ağlarına dahil oluyoruz. Direct İzmir adıyla dünyanın her yerinden bugün 69 noktada İzmir'e doğrudan uçuş bağladık. Visitİzmir adıyla dünyanın en büyük turizm ansiklopedilerinden birini, Türkiye'de ilkini İzmir'de kazandırdık. Turizm konusunda İzmir'in kat edeceği daha çok yol var. Geçen yıl Atina'ya 6 milyon, Barselona'ya 12 milyon turist gitmişken İzmir'in 1 milyon turist almış olmasını kabul edemeyiz. Bizim olağanüstü zenginliklerimiz, kadim kültürümüz, olağanüstü iklim koşullarımız ve kaliteli insanımız çok daha fazlasına ev sahipliği yapmaya hazır. Mavi bayrak hem korumak hem onu kaliteli turizmle buluşturmak demektir."

"UYANIK VE TİTİZ OLMALIYIZ"

İzmir'in her yerinde yangınlarla boğuşulduğunu söyleyen Başkan Tunç Soyer, "İzmir yapay zeka kullanarak şu anda şehrin yüzde 60'ında nerede duman çıkarsa ona anında mücadele etme gücüne sahip tek belediyedir. Bunu 6 ay önce başlattık. Yüzde 100'ü bir sene içinde tamamlayacağız. Nerede duman çıkarsa anında en yakın itfaiyeye haber ulaştırma gücüne sahibiz" dedi.

Göreve geldiklerinden bu yana orman köylerine tazyikli su pompalayan tankerler verdiklerini anımsatan Başkan Tunç Soyer, "İzmir'in elindeki makine, motor pompa, donanım teçhizatı Türkiye'nin hiçbir şehrinde yok. Çok dirençli ve hazır bir şehiriz. Ama bu yetmez, bu olağanüstü rüzgarlı koşullarda uyanık ve titiz olmamız lazım" diye konuştu.

ERDOĞAN: "60 MİLYONLUK YATIRIM TAMAMLANMASAYDI, ALAMAZDIK"

Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan şunları söyledi:

"Sözde değil özde çevreci, hayvansever olduğumuzu defalarca ifade ettik. Bazı hesaplarla haksız eleştirilere uğradık. Büyük sınavımızı vermiş olduğumuzu gördük. Mavi bayrak bizim çevre bilincimize verilmiş bir madalya benim gözümde. En büyük mimarı İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Tunç Soyer'in bize taahhüt ettiği, vaktinden önce bitirdiği 60 milyonluk yatırım tamamlanmamış olsaydı bu mavi bayrağı alamayacaktık. Başkanım Tunç Soyer'e teşekkür ediyoruz. Bu yatırım başka yatırımların önünü açtı. Bu bir başlangıç."

KARATAŞ: "İZMİR 66 MAVİ BAYRAKLI PLAJINI KORUDU"

TÜRÇEV İzmir ve Kuzey Ege İlleri Koordinatörü Doğan Karataş ise "Pandemi nedeniyle yaşanan olumsuzluklara rağmen İzmir sahip olduğu 66 mavi bayraklı plajı korumuş ve Türkiye'de bu alanda 3.sırada yer almıştır. Ardıç Halk Plajı'na mavi bayrak verecek olmanın gururunu yaşıyoruz. Bu bayrak Karaburun'un dördüncü bayrağı. Uzun yıllar sonra arıtmanın mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.

ARITMA YATIRIMI MAVİ BAYRAK GETİRDİ

Plajın su kalitesi İzmir Büyükşehir Belediyesi Mavi Bayrak Birimi tarafından düzenli olarak takip edildi. İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İzmir İl Sağlık Müdürlüğü tarafından periyodik olarak alınan tüm su numunelerinin uygun çıkması üzerine plaja TÜRÇEV tarafından mavi bayrak ödülü verildi. TÜRÇEV tarafından yapılan değerlendirmede Karaburun Ardıç Plajı'na mavi bayrak verilmesinde İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin arıtma yatırımı öne çıktı. İZSU Genel Müdürlüğü tarafından 60 milyon liralık yatırımla tamamlanan ve kısa bir süre sonra hizmete girecek ileri biyolojik atık su arıtma tesisinin kurulması ve plajdaki su kalitesi Ardıç Plajı'na mavi bayrak ödülü getirdi.

SOYER, EĞLENHOCA'DA MEYDAN AÇILIŞINA DA KATILDI

Mavi Bayrak töreninin ardından Eğlenhoca Mahallesi'nde de tören düzenlendi. Eğlenhoca Mahallesi'ne kazandırılan Eğlenhoca Mahallesi Köy Meydanı ve Sosyal Tesisi'nin açılışını Başkan Tunç Soyer ile beraberindeki heyet yaptı. Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan, zor koşullara rağmen meydanın tamamlandığını söyledi.

ANKA / Yerel