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Kartepe'de çocuklar iftar sofrasında buluştu

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Kartepe'de çocuklar iftar sofrasında buluştu

Kartepe Kaymakamı Altuğ Çağlar ve Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, "Dünya Yetimler Günü" dolayısıyla çocuklarla iftar sofrasında bir araya geldi.

Kartepe Kaymakamı Altuğ Çağlar ve Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, "Dünya Yetimler Günü" dolayısıyla çocuklarla iftar sofrasında bir araya geldi.

Programda Kaymakam Çağlar ve Başkan Kocaman'ın yanı sıra İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Mehmet Demir, birim müdürleri ve muhtarlar da yer aldı. Çağlar ve Kocaman, yetim ve öksüz çocukların talep ve önerilerini dinledi. Kocaman, "Hepsi benim birer evladım. Yetim gülerse dünya güler, yetim ve öksüzlerimizin tüm imkanlarımızla yanındayız" dedi.

Programın ardından Kartepe Kaymakamlığı tarafından çocuklara hediyeler verildi. - KOCAELİ

Kartepe'de çocuklar iftar sofrasında buluştu

Kartepe'de çocuklar iftar sofrasında buluştu

Kartepe'de çocuklar iftar sofrasında buluştu

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Mustafa Kocaman, Altuğ Çağlar, Hisarcık, Kartepe, Yerel, Haberler

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