Kartalkaya Yangınında Dava Süreci Devam Ediyor

Kartalkaya duruşmasının 2. celsesini takip eden TBMM Kartalkaya Komisyon Üyesi Kahramanmaraş Milletvekili Tuba Köksal, "Tutuklu olan sanıkların savunmalarında, aileleri incitecek şekilde konuşmalara da şahit oluyoruz" dedi.

Kartalkaya'da meydana gelen yangın faciasında 78 kişi hayatını kaybetmiş, 133 kişi yaralanmıştı. Grand Kartal Otel'de yaşanan yangın faciasının 2. duruşması bugün başladı. 19'u tutuklu 32 sanığın yargılandığı dava devam ediyor. Kartalkaya duruşmasının 2. celsesini takip eden TBMM Kartalkaya Komisyon Üyesi Kahramanmaraş Milletvekili Tuba Köksal basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"Aileleri incitecek şekilde konuşmalara da şahit oluyoruz"

Tutuklu sanıkların, mağdur aileleri incitecek sözler sarf ettiğini söyleyen TBMM Kartalkaya Komisyon Üyesi Kahramanmaraş Milletvekili Tuba Köksal, "Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 78 canımızın gittiği, 133 kişinin yaralandığı bir facianın sonucunda bu mahkemeler görülüyor. Her seferinde o acılar yeniden yeniden yaşanıyor. Bugün savunmaları alınıyor. Tutuklu olan sanıkların savunmalarında, aileleri incitecek şekilde konuşmalara da şahit oluyoruz. Komisyon üyesi olarak bugün burada bulunuyorum. Ailelerin yanında olduğumuzu göstermek için, bu davaların sonuna kadar takipçisi olduğumuzu, her süreci adım adım takip ettiğimizi göstermek için buradayız. Biliyorsunuz, mecliste de bir araştırma komisyonu kuruldu. Henüz sonuç raporu yayınlanmadı. Ancak ayrıntılı bir şekilde her komisyon toplantısında biz bu süreci inceledik, takipçisi olduk" ifadelerine yer verdi.

Komisyon raporunun hazırlandığını söyleyen Milletvekili Köksal, "Bugün de 2. duruşmayla birlikte bu acılar yeniden tazelendi. İnşallah sorumluların ve suçluların cezasını aldığı bir süreçle tamamlanır. Bunun için bizler de takip ediyoruz. Hem kamuoyunu bilgilendirme adına burada bulunduğunuz için, hem de takipçisi olduğunuz için teşekkür ediyorum. Çünkü ailelerin buna çok ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Komisyonumuzla bir araya geldiğimizde raporun çıkış tarihi kesinleşecek. Henüz kesin bir tarih belirlenmedi ama rapor hazırlanıyor" dedi. - BOLU