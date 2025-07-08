Kartalkaya Yangın Davasında Sanıkların Duruşması Devam Ediyor

Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'deki yangında hayatını kaybeden Alp Mercan'ın ablası Avukat Nihan Ece Mercan Hasarpa, "Sanıkların gözlerinin içinde bakarak içimden, 'Başka canım yok, başka Alp yok' diyorum. Gözlerini kaldırıp bakmalarını bekliyorum ama yüzlerini bile kaldıramıyorlar. Hatta Emir Aras (sanık) sürekli uyukluyor" dedi.

Bolu Grand Kartal Otel'de 78 kişinin hayatını kaybettiği, 133 kişinin ise yaralandığı yangın faciasına ilişkin görülen davada 19'u tutuklu 32 sanık ikinci günde yargılanmaya devam ediyor. Acılı ailelerin ise dışarıdaki bekleyişleri sürüyor.

"Dün bizim için zor bir gündü"

Yangında hayatını kaybeden Alp Mercan'ın ablası Avukat Nihan Ece Mercan Hasarpa, "Kardeşim ve arkadaşı Yiğit, insanları kurtarmak için çıktıkları yangın yerine bir daha girmişti. Dün bizim için zor bir gündü, aileler için. Ben avukat olarak katılabildim, kardeşleri kabul etmedikleri için. Duruşmanın ilk günü bence gergin başlamıştı. Ama inanıyorum ki adalet yerini bulacak. Bizden hukuken korkmaları gereken onlar. Tırnak kadar sorumluluğu olan bütün bakanlıkların da yargılama sürecinin devam edileceğini inanıyoruz" dedi.

Nihan Ece Mercan Hasarpa, "Bugün beklentimiz, otel sahibinin kendisinin ve yönetim kurulunun dinlenmesi. Zor bir gün olacak. Sanıklar içeri girdiğinde benim vekil tarafında oturuyorum ama hepsinin gözlerinin içine bakarak içimden, 'Başka canım yok, başka Alp yok' diyorum. Gözlerini kaldırıp bakmalarını bekliyorum ama yüzlerini bile kaldıramıyorlar. Hatta Emir Aras kendisi sürekli uyukluyor. Emir Aras duruşma sürecinde uyukluyor" dedi. - BOLU