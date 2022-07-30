Kartal Belediyesi'nden kadına yönelik şiddetle mücadelede farkındalık eğitimi

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Yılı Faaliyet Planı çerçevesinde Kartal Belediyesi'nde İçişleri Bakanlığı tarafından, 'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede 5 Milyon Erkeğe Farkındalık Eğitimi' isimli eğitim semineri düzenlendi.

Kartal Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleşen eğitim programına, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'i temsilen, Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı İmam Aydın, çok sayıda birim müdürü ve Kartal Belediyesi personeli katıldı. Sosyal Hizmet Uzmanı Kübra Karakelle'nin konuşmacılığında gerçekleşen seminerde; Türkiye'de kadınlara yönelik şiddetin sosyolojik nedenleri ve mücadele yöntemleri ele alındı. Eğitimin sonunda, katılımcılar merak ettikleri soruları konuşmacı Kübra Karakelle'ye yöneltti.

"Üzerimize düşenleri eksiksiz yerine getirmek durumundayız"

Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı İmam Aydın, etkinlikte yaptığı konuşmada; kadına yönelik şiddete ve kadın hakları konularına Kartal Belediyesi'nin çok önem verdiğini kaydederek, "Kartal Belediyesi olarak, kadın meselelerini çok ciddiye alıyoruz. Başkanımız Sayın Gökhan Yüksel'in öncülüğünde, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü'nün kurulması bunun neticelerinden biridir. Ne yazık ki kadına yönelik şiddet konusunda ülkemizin içinde bulunduğu durum içler acısıdır. Biz yerel yönetimler olarak bu konuda üzerimize düşenleri eksizsiz yerine getirmek zorundayız. Tüm katılımcılarımıza, bu farkındalık eğitimine gösterdikleri hassasiyetten dolayı teşekkürlerimizi sunuyoruz" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL