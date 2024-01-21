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Kartal Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nden 'Romeo'yu Beklerken' adlı tiyatro oyunu

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Kartal Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenen sanat etkinlikleri kapsamında Uğur Mumcu Kültür Merkezi'nde 'Romeo'yu Beklerken' adlı tiyatro oyunu sahnelendi. Oyun, seyircilerden tam not aldı ve usta oyuncuların performansıyla dikkat çekti.

Kartal Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nün hazırladığı sanat etkinlikleri kapsamında Uğur Mumcu Kültür Merkezi'nde 'Romeo'yu Beklerken' adlı tiyatro oyunu sahnelendi.

Sarah Grochala' yazdığı ve oyuncular; Gizem Yongül, Hamdi Malcı ve Sevda Küpeli'nin rol aldığı, Ülkü Şahin'in ise yönettiği oyun, Kartal seyircisinden tam not aldı. Uğur Mumcu Kültür Merkezi'nde sahnelenen oyunu kalabalık bir seyirci topluluğu izledi. Salonun tamamen dolduğu oyunda, usta oyuncular performanslarıyla göz doldurdu.

Tek perdelik dram türündeki oyunda, 3 farklı karakterin farklı şekillerde hayatta kalma mücadelesi sahnelendi. Bilinmeyen bir zamanda gerçekleşen bir savaş sırasında kendini evine kapatmış halde hayal dünyasına tutunarak yaşayan hassas, genç bir kadın; onun ihtiyaçlarını karşılamak üzere hayatını tehlikeye atarak sık sık onu ziyaret eden bir ablanın yanı sıra, eve gizlice giren bir düşman askeri etrafında gelişen olaylar izleyenlere aktarıldı.

3 karakterin de aralarında gelişen, dönüşen ya da başa saran ilişkilerinin konu edinildiği oyun, atmosferiyle seyirciyi adeta kendine bağladı. Alkışlarla sona eren oyunun ardından sahneye çıkan Kartal Belediyesi Başkan Danışmanı Özbey Pekşen, performanslarından dolayı oyuncuları tebrik ederek, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel adına kendilerine çiçek takdim etti.

Kaynak: ANKA / Yerel

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