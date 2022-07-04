Kartal Belediyesi, Çocuklar İçin Şenlik Düzenledi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kartal Belediyesi, Çocuklar İçin Şenlik Düzenledi

ANKA - Yerel
 - Güncelleme:
Kartal Belediyesi, Çocuklar İçin Şenlik Düzenledi

Kartal Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, yaz tatiline giren Kartallı çocuklar için Yakacık Yeni Mahalle’de şenlik düzenledi.

Kartal Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, yaz tatiline giren Kartallı çocuklar için Yakacık Yeni Mahalle'de şenlik düzenledi.

Ali Bora Kerimoğlu Parkı'nda düzenlenen şenlikte çocuklar; oyun atölyeleri, pamuk şeker, patlamış mısır ikramlarıyla eğlendi.

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, şenliğin diğer mahallelerde de düzenleneceğini belirterek, "Bugün Yakacık Yeni Mahalleli miniklerimiz ve aileleri ile beraberiz. Çocuklarımızın yaz tatiline girmesiyle beraber bir nebze olsun onları mutlu edecek bir şenlik düzenliyoruz. Emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğümüz daha önce olduğu gibi bu şenlikleri tüm mahallelerde düzenleyerek, Kartallı çocuklara eğlence dolu anlar yaşatacak" dedi.

ANKA / Yerel

Kartal Belediyesi Ali Bora Yakacık Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.
title