Kartal Belediyesi, Çocuklar İçin Şenlik Düzenledi

Kartal Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, yaz tatiline giren Kartallı çocuklar için Yakacık Yeni Mahalle'de şenlik düzenledi.

Ali Bora Kerimoğlu Parkı'nda düzenlenen şenlikte çocuklar; oyun atölyeleri, pamuk şeker, patlamış mısır ikramlarıyla eğlendi.

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, şenliğin diğer mahallelerde de düzenleneceğini belirterek, "Bugün Yakacık Yeni Mahalleli miniklerimiz ve aileleri ile beraberiz. Çocuklarımızın yaz tatiline girmesiyle beraber bir nebze olsun onları mutlu edecek bir şenlik düzenliyoruz. Emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğümüz daha önce olduğu gibi bu şenlikleri tüm mahallelerde düzenleyerek, Kartallı çocuklara eğlence dolu anlar yaşatacak" dedi.

ANKA / Yerel