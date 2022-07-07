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Kartal Belediyesi Çocuk Meclisi'nin Son Oturumu Yapıldı

ANKA - Yerel
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Kartal Belediyesi Çocuk Meclisi'nin Son Oturumu Yapıldı

Kartallı çocukların yerel yönetimde söz sahibi olması amacıyla kurulan Kartal Belediyesi Çocuk Meclisi’nin ikinci dönem ve aynı zamanda son oturumu olan üçüncü toplantısı, Kartal Belediyesi Meclis Salonu’nda yapıldı.

Kartallı çocukların yerel yönetimde söz sahibi olması amacıyla kurulan Kartal Belediyesi Çocuk Meclisi'nin ikinci dönem ve aynı zamanda son oturumu olan üçüncü toplantısı, Kartal Belediyesi Meclis Salonu'nda yapıldı.

Çocuklara yönelik belediye hizmetlerinin artırılması, çocuk odaklı programlara daha fazla yatırım yapılması, 'çocuk dostu bütçe' uygulamalarını düzenlemek ve başlatmak adına 2020 yılında kurulan Kartal Belediyesi Çocuk Meclisi'nin son oturumu, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'in katılımıyla yapıldı.

Uğrun Rüya Doğan'ın başkanlığında bir araya gelen Kartallı çocukların eğitim, çevre gibi konulardaki sorunlarını ve dileklerini dile getirdiği oturumda, gündem maddeleri ile ilgili görüşler tek tek paylaşarak gündem oylandı. Çocuk haklarından sokak hayvanlarına, spordan sosyal yardımlara kadar her konuda fikirlerini sunan küçük meclis üyeleri, son oturumu tamamlamanın heyecanını yaşadı.

Son oturuma 22 çocuk katılım sağlarken bu sene toplamda 12 gündem maddesi üzerinde çalışma yapılarak oylamaya sunuldu. Çocuklar tarafından alınan tüm kararlar Kartal Belediyesi'nin ilgili müdürlüklerine iletilerek takibe alındı. Son oturumun ardından çocuk meclis üyelerine teşekkür belgeleri takdim edildi. Belgelerini alan meclis üyelerini, Başkan Gökhan Yüksel tebrik etti.

Törende kısa bir konuşma yapan Başkan Yüksel, "Hepinizi tebrik ediyorum. Çocuk Meclisi ile bize birçok şeyi anlatıp, hatırlattınız. Birbirinden kıymetli toplantılarla bize çok güzel projeler önerdiniz. Bunlarla ilgili belediyedeki yönetici ağabeyleriniz ve ablalarınız her birini dikkate alıp adım attılar. Bazı projelerimizi gerçekleştirdik, bazılarıyla ilgili mesafe kat ettik, bazılarını da yakın zamanda hayata geçireceğiz. Hepinizi tebrik ediyorum, bütün alkışlar size gelsin" dedi.

ANKA / Yerel

Kartal Belediyesi Gökhan Yüksel Çocuk Yerel Haberler

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