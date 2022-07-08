Kartal Belediye Başkanı Yüksel, Belediye Personeliyle Bayramlaştı - Haberler

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Kartal Belediye Başkanı Yüksel, Belediye Personeliyle Bayramlaştı

ANKA - Yerel
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Kartal Belediye Başkanı Yüksel, Belediye Personeliyle Bayramlaştı

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Kurban Bayramı öncesinde belediye çalışanlarıyla bayramlaştı.

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Kurban Bayramı öncesinde belediye çalışanlarıyla bayramlaştı.

Belediye'nin müdürlüklerini ve dış hizmet binalarını ziyaret ederek çalışanlarla bayramlaşan Yüksel'e, Belediye Başkan Yardımcıları ve birim müdürleri eşlik etti.

Başkan Yüksel, konuşmasında şunları kaydetti:

"Kartal Belediyesi ailesi olarak, yoğun çalışma tempomuzun ardından bayramda bir nebze olsun nefes alacağız. Tabii bu dönemde Kartallı komşularımız için, 200 personelimiz ile beraber bayram mesaimize de bir yandan devam edeceğiz. Tüm çalışma arkadaşlarıma sonsuz teşekkür ediyor, kendilerinin ve ailelerinin bayramını en içten dileklerimle kutluyorum. Biz büyük bir aileyiz. Bayramla beraber, Kartallı komşularımız için el ele çalışmaya ve Kartal için yeni projeler üretmeye devam edeceğiz."

ANKA / Yerel

Kurban Bayramı Gökhan Yüksel Yerel Haberler

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