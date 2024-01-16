Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Öğrencilere Sürpriz Yaptı

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, ara tatil karnesi almaya hazırlanan öğrencilere sürpriz yaptı. Eğitimin önemini her fırsatta dile getiren ve son olarak Liselere Geçiş Sistemi ( Lgs ) ve Temel Yeterlilik Testi'ne ( Tyt ) hazırlanan öğrenciler için hazırlık kitabının okullarda dağıtılmasını sağlayan Başkan Gökhan Yüksel, okulları ziyaret ederek öğrencilerle sohbet etti. Okulların mevcut durumları ile ilgili bilgi aldı.

Kartal Belediyesi tarafından 4 bin 500 adet LGS ve 5 bin 500 adet TYT hazırlık kitabının dağıtımı gerçekleştirilirken, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, ilçe genelindeki okulları ziyaret etti. Okulların mevcut durumunu değerlendirmek ve iyileştirmeleri belirlemek amacıyla yapılan ziyarette, öğrencilerle de sohbet ederek sınava hazırlanan gençlere moral verdi. Başkan Gökhan Yüksel, Kartal'da 58 devlet okulunda eğitim gören öğrencilere ücretsiz olarak dağıtılan kitapların eğitimdeki rolünü vurgulayarak, öğrencilerin bu kaynaklardan maksimum fayda sağlamaları gerektiğini vurguladı.

Başkan Gökhan Yüksel şunları söyledi:

"Eğitim önceliklerimizden biri. Ülkemize, geleceğimize ve yarının büyükleri öğrencilerimize karşı sorumluluğumuz var. O yüzden eğitimi de yaptığımız çalışmalarda ve hizmetlerde ilk sıraya koyduk. 'Ağaç yaşken eğilir' anlayışını kendimize hedef koyduk. Kreş çağındaki çocuklarımızdan üniversitede okuyan gençlerimize kadar tüm öğrencilerimizin yanındayız. Onların destekçiyiz. Kartal'da 14 tane kreşimiz var. Mustafa Necati Eğitim Destek Kursumuz da öğrencilerimizi LGS ve üniversite sınavlarına hazırlık eğitimi veriyoruz. Kız Öğrenci Yurdumuz, çocuklarımızı ve gençlerimizi konservatuvar sınavlarına hazırladığımız Sanat Akademimiz, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulları hazırlık kursumuz BESYO, kütüphanelerimiz, eğitim burslarımız ile eğitimin destekçisi olmaya devam edeceğiz. Ayrıca, bilim ve teknolojinin yeni merkezi olacak Hangar Bilim ve Teknoloji Merkezi ile de gençlerimize dijital dünyada bambaşka bir kapıyı aralamış olacağız. Bugünde üniversiteye hazırlanan gençlerimiz için Kartal'da devlet okullarında eğitim gören öğrencilerimize hazırlık kitaplarını dağıtıyoruz. Geleceğimiz olan çocuklara ve gençlere desteğimizi sürdüreceğiz."

Ziyaret sırasında okulun altyapısı, öğretmen-öğrenci iletişimi, eğitim materyalleri ve diğer önemli unsurlar detaylı bir şekilde incelendi. Eksiklikleri en kısa sürede gidermek ve öğrencilere daha sağlıklı bir eğitim ortamı sunmak için çalışmalara başlanacağı belirtildi.