Karşıyaka Çarşı'da 5 Bin Kişilik İftar

KARŞIYAKA, İZMİR (ANKA) - Ramazan ayı boyunca farklı mahallelerde iftar sofraları kuran Karşıyaka Belediyesi, Kadir Gecesi'nde Karşıyaka Çarşı'da düzenlediği iftar yemeği ile 5 bin kişiyi aynı sofrada buluşturdu.

Organizasyon için Çarşı'nın ana caddesi üzerinde ve Salah Birsel Sokak'ta sofralar kuruldu. Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın ev sahipliğindeki iftar yemeğine, CHP İzmir Milletvekilleri Kani Beko ve Mahir Polat, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Özuslu, CHP Karşıyaka İlçe Başkanı M. Serdar Koç ile Karşıyaka Belediye Meclisi üyeleri de katıldı.

BİRLİK VE BERABERLİK ÖRNEĞİ

Başkan Tugay, iftar öncesinde Karşıyaka İZBAN'dan İskele'ye kadar yürüyerek iftara katılan tüm vatandaşları selamladı. Karşıyaka'nın, bir kez daha birlik ve beraberliğin en güzel örneklerinden birini sergilediğini belirten Tugay, "Bu mübarek günde iftar soframızı Karşıyaka'mızın kalbinde Karşıyaka Çarşı'da kurduk. Komşularımızla bir araya gelip, Karşıyaka'mız, ülkemiz ve dünya halkları için barış, sağlık, huzur ve mutluluk diledik. Tuttuğumuz oruçlar, yaptığımız ibadetler, ettiğimiz dualar kabul, Kadir Gecemiz kutlu olsun" dedi.

İftar buluşması öncesinde CHP Karşıyaka İlçe Başkanlığı'nda bayramlaşma töreni de yapıldı.