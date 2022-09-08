Kars yerel: Jandarma Genel Komutanı Kars'ta ziyaretlerde bulundu Yerel Haberler Kars habere göre jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, birtakım ziyaretlerde bulunmak üzere Kars'a geldi. jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, birtakım ziyaretlerde bulunmak üzere Kars'a geldi. Çetin sırasıyla Kars Valiliği, Muharip Gazi ve Şehitler Müzesi ile Peynir Müzesi'ni gezdi. Vali Türker Öksüz'ü de makamında ziyaret eden Çetin, bir süre Vali Öksüz ile Kars'ı konuştu. jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, sırasıyla İL jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü'nü de ziyaret ederek istişarelerde bulundu. Vali Öksüz, "Jandarma Genel Komutanımız Gazi Kars'ımızda ağırladık. Şehrimize karşı yoğun ilgisini hissettiğimiz komutanımıza ziyaretlerinden ötürü tüm hemşehrilerimiz adına teşekkür ediyorum" dedi. - KARS Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel Arif Çetin Jandarma Kars Yerel Haberler

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