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Kars Valisi Ziya Polat, Vatandaşlarla 'Halk Günü' Toplantısında Bir Araya Geldi

Kars Valisi Ziya Polat, Vatandaşlarla 'Halk Günü' Toplantısında Bir Araya Geldi
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Kars Valisi Ziya Polat, halk günü toplantısında vatandaşlarla bir araya gelerek taleplerini dinledi ve çözüm odaklı yaklaşımlar sergiledi. Eğitimin, sağlığın, ulaşımın ve sosyal yardımların yanı sıra diğer birçok alanda dile getirilen sorunlar için anında talimatlar verdi.

Kars Valisi Ziya Polat, 'Halk Günü' toplantısında vatandaşlarla bir araya gelerek onların taleplerini ve sorunlarını dinledi.

Kars Valiliği binasında bulunan Açık Kapı Şube Müdürlüğü'nde gerçekleştirilen toplantıya, vatandaşların yoğun ilgisi dikkat çekti.

Vali Polat, vatandaşların birebir ilettiği konulara çözüm odaklı yaklaşımlar sergileyerek, ilgili kurum müdürlerine anında talimatlar verdi. Eğitim, sağlık, ulaşım, sosyal yardımlar ve diğer birçok alanda dile getirilen sorunlara ilişkin çözüm önerileri masaya yatırıldı.

Vali Ziya Polat, "Kars halkının sorunlarını dinlemek ve çözüme kavuşturmak bizim öncelikli görevimizdir. Sizlerle doğrudan iletişim kurarak ihtiyaçlarınızı daha iyi anlamak istiyoruz" dedi.

Vatandaşlar, Vali Ziya Polat'a taleplerine gösterdiği ilgi ve hızlı çözüm çabaları nedeniyle teşekkür etti. Halk günü toplantılarının düzenli olarak devam edeceği belirtildi.

Öte yandan Açık Kapı Şube Müdürlüğü'ne 2024 yılı içerisinde 6 bin 707 başvuru yapıldı. Yapılan başvuruların yüzde 99.9'u sonuçlandırıldı. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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