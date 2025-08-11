Kars Valisi Ziya Polat, Ağustos Ayını Türk Tarihinde Önemli Bir Dönüm Noktası Olarak Vurguladı

Kars Valisi Ziya Polat, Ağustos ayının Türk tarihinde önemli olduğunu belirtti.

Polat, 16 Ağustos 1064'te Sultan Alparslan'ın Ani'yi fethederek Anadolu'nun kapılarını açtığını söyledi.

Kars Valisi Ziya Polat, düzenlediği toplantıda yaptığı açıklamada, "Ağustos ayı Türk tarihinde önemli bir aydır. Türk'ün kahramanlık ayıdır, yiğitlik ayıdır, zafer ayıdır, destanlar ayıdır. Bu tarihlerden biri de 16 Ağustos 1064 tarihidir. Sultan Alparslan, tahta geçtiği yıl fethedilmesi hayal dahi edilemez denilen Ani'yi fethederek, Anadolu kapılarının Türklere açılmasına vesile olmuştur. Ani'nin fethinin ardından Sultan Alparslan komutasındaki ecdadın 1071'de Anadolu'yu yurt edinmemizi sağlayan Malazgirt Zaferi, Anadolu Türk-İslam birliğini temin ettiğimiz Çaldıran Zaferi; bütün dünyaya huzur, güvenlik ve barış getiren Mercidabık Zaferi yine bu aydadır" dedi.

Bir milletin top yekün şahlanışının adının 30 Ağustos olduğunu ifade eden Vali Ziya Polat, "Milletimizin ve devletimizin bekası için verilen milli mücadelenin büyük zaferi yine bu aydadır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve dava arkadaşları öncülüğünde başlatılan kurtuluş mücadelesi, 30 Ağustos Başkomutanlık Meydan Muharebesiyle zirveye tırmanmış ve burada söken zafer şafağı milletimizin yolunu aydınlatmıştır. Bu büyük zafer; var olma ve yok olma arasında mücadele eden bir milletin top yekün şahlanışının, varlığını, birliğini, dirliğini ve bağımsızlığını, vatanını ve devletini her hal ve şartta en önde tutacağının en büyük kanıtıdır. Bu vesile ile başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile Anadolu'yu bizlere vatan kılan kahraman ecdadımızı rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. 16 Ağustos'ta kutlayacağımız Ani'nin Fethi'nin 961. yıl dünümü ve 30 Ağustos'ta kutlayacağımız Zafer Bayramı programlarımıza tüm halkımızı şimdiden davet ediyorum" diye konuştu. - KARS