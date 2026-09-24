Kars Valisi Polat, Azerbaycan Başkonsolosu Zeynalov'a hayırlı olsun diledi

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Kars Valisi Ziya Polat, Azerbaycan Cumhuriyeti Kars Başkonsolosluğu görevine atanan Goşgar Zeynalov'u ziyaret ederek yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulundu.

Başkonsolosluk makamında gerçekleşen ziyarette Vali Polat, Zeynalov'a görevinde başarılar dileyerek, iki ülke arasındaki güçlü dostluk ve kardeşlik bağlarının Kars özelinde de daha da güçlenmesinin önemine dikkat çekti.

Görüşmede, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ilişkilerin yanı sıra Kars ile Azerbaycan arasındaki mevcut bağların geliştirilmesine yönelik konular ele alındı. Karşılıklı görüş alışverişinde bulunulan ziyarette, iki ülke arasındaki iş birliğinin farklı alanlarda artırılmasının önemine vurgu yapıldı.

Başkonsolos Goşgar Zeynalov da nazik ziyaretinden dolayı Vali Ziya Polat'a teşekkür ederek, görev süresi boyunca Kars ile Azerbaycan arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine katkı sunmayı hedeflediğini ifade etti.

Ziyaret, karşılıklı iyi dilek ve temennilerin ardından sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı