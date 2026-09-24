Kars Valisi Polat, Azerbaycan Başkonsolosu Zeynalov'a hayırlı olsun diledi

Kars Valisi Polat, Azerbaycan Başkonsolosu Zeynalov'a hayırlı olsun dilediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kars Valisi Ziya Polat, Azerbaycan'ın Kars Başkonsolosu Goşgar Zeynalov'a hayırlı olsun ziyaretinde bulunarak yeni görevinde başarılar diledi. Görüşmede iki ülke ve Kars-Azerbaycan ilişkileri ele alındı; Zeynalov teşekkür edip görev süresince katkı sunmayı hedeflediğini söyledi.
Kars Valisi Ziya Polat, Azerbaycan Cumhuriyeti Kars Başkonsolosluğu görevine atanan Goşgar Zeynalov'u ziyaret ederek yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulundu.
Başkonsolosluk makamında gerçekleşen ziyarette Vali Polat, Zeynalov'a görevinde başarılar dileyerek, iki ülke arasındaki güçlü dostluk ve kardeşlik bağlarının Kars özelinde de daha da güçlenmesinin önemine dikkat çekti.
Görüşmede, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ilişkilerin yanı sıra Kars ile Azerbaycan arasındaki mevcut bağların geliştirilmesine yönelik konular ele alındı. Karşılıklı görüş alışverişinde bulunulan ziyarette, iki ülke arasındaki iş birliğinin farklı alanlarda artırılmasının önemine vurgu yapıldı.
Başkonsolos Goşgar Zeynalov da nazik ziyaretinden dolayı Vali Ziya Polat'a teşekkür ederek, görev süresi boyunca Kars ile Azerbaycan arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine katkı sunmayı hedeflediğini ifade etti.
Ziyaret, karşılıklı iyi dilek ve temennilerin ardından sona erdi.